A seleção portuguesa entra esta quarta-feira em campo para disputar a primeira mão das meias-finais da Liga das Nações. É a primeira vez que esta prova da UEFA se joga e Portugal é o anfitrião da primeira fase final da competição. Na cidade do Porto, com um Estádio do Dragão esgotado, a equipa das quinas vai defrontar a Suíça, um adversário bem conhecido dos últimos tempos, que Portugal defrontou na qualificação para o Mundial 2018. Duas equipas que se conhecem bem, que fizeram elogios mútuos e que têm a final de domingo na mente. A partida tem transmissão exclusiva no canal 1 da RTP. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.