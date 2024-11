Portugal tenta confirmar "quartos" frente à Polónia

No Estádio do Dragão, o empate é suficiente para Portugal assegurar logo a passagem à próxima fase, embora a derrota também possa servir, desde que seja apenas por um golo de desvantagem.Mesmo com esse cenário, que seria o primeiro desaire nesta fase, é certo que Portugal termina na pior das hipóteses o agrupamento no segundo posto, garantindo assim também os "quartos".Em caso de vitória, a liderança do grupo, e o estatuto de cabeça de série no sorteio, é certa. mas só se Croácia não vencer à mesma hora na Escócia. Caso a equipa das quinas empate, o primeiro posto para o lado luso só fica assegurado com um triunfo dos britânicos em Hampden Park, em Glasgow.Portugal procura a segunda presença na fase a eliminar da Liga das Nações, que terá pela primeira vez uns quartos de final (antes seguia diretamente para uma "final four"), depois do sucesso em 2018/19, a primeira edição, que encerrou com uma conquista lusa.





Sobre o adversário o técnico da equipa lusa analisou: "Todos os jogos da Polónia nesta prova têm quatro ou mais golos, tirando o jogo com a Croácia. Isto mostra a personalidade desta equipa, que gosta de atacar, de correr riscos. O que importa é a nossa sincronização, o que poderemos mostrar com os jogadores novos e que não têm tanta experiência em relação ao último jogo que jogámos fora com a Polónia. Espero que consigamos continuar a controlar o jogo e criar oportunidades".