Treinadores do Suíça-Inglaterra procuram desfazer os erros das meias finais da Liga das Nações

09 Jun, 2019, 10:10 / atualizado em 09 Jun, 2019, 10:28 | Liga das Nacões

O selecionador Vladimir Petkovic afirmou hoje que a Suíça tem de "aprender" com os erros e ser "perfeita" para bater a Inglaterra na atribuição dos terceiro e quarto lugares da Liga das Nações de futebol, este domingo.



O técnico, de 55 anos, disse já ter revisto a meia-final com Portugal, disputada na quarta-feira, no Porto - a sua equipa perdeu 3-1, com três golos de Ronaldo -, e, apesar de ter visto "aspetos positivos", reconheceu a necessidade de os seus jogadores serem melhores frente aos ingleses, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



"Temos de aprender a cometer menos erros, quer no ataque, quer na defesa. Temos de ser perfeitos contra opositores como Portugal ou Inglaterra. Se queremos ganhar o jogo de amanhã [domingo], temos de dar 100%", realçou, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 14:00.





Há quase cinco anos no comando da seleção helvética, Vladimir Petkovic vai reencontrar o adversário contra o qual se estreou como selecionador, em setembro de 2014 - a Suíça perdeu, em casa, face à Inglaterra, por 2-0, na fase de qualificação para o europeu de 2016.





Gareth Southgate quer evitar erros com Holanda para vencer Suíça





A Inglaterra defronta a Suíça, em jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares da Liga das Nações, às 14:00 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do romeno Ovidiu Alin Hategan.











O jogo das meias finais da Liga das Nações, entre a seleção da Suíça e da Inglaterra pode ser seguido através do artigo "live" no site da RTP Notícias , com o desenrrolar da partida ao minuto e mapas estatisticos das jogadas em campo.





Também na final da Liga das Nações, às 19h45, poderá acompanhar da mesma forma o jogo entre Portugal e a Holanda, mas também ouvir o relato na Antena 1, ou ver o jogo através da RTP 1.







