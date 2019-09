Leclerc estreia-se a vencer pela Ferrari na Fórmula 1, Hamilton aumenta vantagem

Lusa Comentários 01 Set, 2019, 17:36 | LUSA-INBOX

O finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) foi terminou no terceiro lugar, a 12,585 segundos do vencedor da 13.ª corrida do campeonato do mundo de Fórmula 1.

Com estes resultados, Hamilton, campeão do mundo em 2008, 2014, 2015, 2017 e 2018, soma 268 e aumentou a vantagem no Mundial para 65 sobre Bottas e 87 sobre o holandês Max Verstappen (Red Bull), que desistiu na primeira volta devido a despiste.

Mal cruzou a meta, Leclerc dedicou o triunfo ao malogrado piloto francês Anthoine Hubert, que faleceu no sábado, na sequência de um acidente na corrida de Fórmula 2.