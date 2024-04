Verstappen oferece 100.ª pole position à Red Bull

O tricampeão mundial, que antes vencera a corrida sprint , garantiu o melhor tempo da qualificação com o tempo de 1.33,660 minutos, deixando na segunda posição o companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), a 0,322 segundos.O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) foi terceiro, a 0,488 segundos, num dia em que foi sancionado com 10 segundos de penalização na corrida sprint, por ter sido considerado culpado por uma pequena colisão com o compatriota Carlos Sainz (Ferrari), que até provocou a desistência do próprio Alonso, com um furo na roda dianteira direita do seu Aston Martin.Na grelha de partida seguem-se os dois McLaren, de Lando Norris e Oscar Piastri, e só depois os dois Ferrari, de Charles Leclerc e Carlos Sainz. O espanhol ainda apanhou um susto, na segunda de três fases da sessão (Q2), com um despiste.No entanto, a equipa conseguiu recuperar o carro e Sainz retomou a sessão, perdendo para o companheiro de equipa por apenas 0,008 segundos.A surpresa do dia foi a eliminação do britânico Lewis Hamilton (Mercedes) logo na Q1, ficando no 18.º lugar, depois de ter sido o segundo classificado, horas antes, da corrida sprint.A polé position de hoje foi a 36.ª da carreira de Max Verstappen, que já leva seis consecutivas, o terceiro melhor registo da história, a par de Ayrton Senna, Nikki Lauda, Mikka Hakkinen, Nico Rosberg e Nigel Mansell. O recorde é de oito polés seguidas e pertence a Ayrton Senna, desde 1989.Max Verstappen lidera o campeonato, com 85 pontos, mais 15 do que Sérgio Pérez, que é segundo.