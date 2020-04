Covid-19. GP de França de motociclismo adiado

"Devido às incertezas provocadas pelo novo coronavírus, ainda não é possível avançar com uma nova data para este GP de França e para o GP de Espanha, que já tinha sido adiado", refere a Federação Internacional de Motociclismo (FIM), a associação de equipas e a Dorna, promotora do campeonato, em comunicado.



O campeonato em que participa o piloto português Miguel Oliveira (KTM), na categoria MotoGP, deveria ter arrancado a 8 de março, em Losail, mas a corrida da categoria rainha acabou por ser cancelada devido às restrições de entrada naquele país, já por causa da pandemia.



Entretanto, foram adiadas as corridas da Tailândia (22 de março), Américas (5 de abril), Argentina (19 de abril), Espanha (3 de maio) e, agora, França (17 de maio).



Se não houver mais nenhuma alteração, a primeira corrida do ano será o Grande Prémio de Itália, em 31 de maio.