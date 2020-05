Covid-19. Regresso do MotoGP a Portugal é hipótese

Jorge Viegas falava depois do cancelamento anunciado dos Grandes Prémios da Austrália e da Grã-Bretanha de MotoGP, que se juntam aos já conhecidos cancelamentos das corridas de Finlândia, Alemanha e Países Baixos, motivados pela pandemia da covid-19.", revelou Jorge Viegas.Os cancelamentos agora conhecidos têm, "sobretudo, a ver com questões logísticas, pois a Austrália, por exemplo, tem as fronteiras fechadas e ainda não se sabe quando serão reabertas", indicou o mesmo responsável.Com cinco das 15 provas previstas inicialmente no calendário de 2020 do Mundial de MotoGP canceladas, Portugal, que estava como país de reserva para acolher um evento em caso de necessidade, volta a estar na ordem do dia.No entanto, Jorge Viegas sublinha que, sobretudo se houver mais cancelamentos do que o esperado.É que, para além de algumas rondas asiáticas, também o GP das Américas (EUA) dificilmente será realizado este ano.





Algarve e Estoril de sobreaviso







", explicou.Em causa estão distâncias de escapatórias ou dos rails de segurança, que têm de ser revistas, para além do piso do autódromo algarvio.", frisou.No caso de Portimão, a situação será "mais fácil de resolver", até porque o AIA "já tem homologação para o Mundial de Superbikes", que está previsto para o verão.", sublinhou o presidente da FIM.Nesta altura, a autoridade máxima do motociclismo mundial aguarda resposta do governo espanhol quanto à realização de duas corridas na Andaluzia, no circuito de Jerez de la Frontera, em dois fins de semana seguidos, em 19 e em 26 de junho.No entanto, a acontecerem, serão "à porta fechada", sem adeptos, e com muitas restrições.", explicou ainda Jorge Viegas.