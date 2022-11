Mundial 2022. Cristiano Ronaldo tornou-se no primeiro jogador a marcar em cinco mundiais

Out of this world 🇵🇹



🖐 Cristiano Ronaldo becomes the first man to score at five FIFA World Cups#FIFAWorldCup | @Cristiano pic.twitter.com/3UKqXLsZWd — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022



Foi na Alemanha que aos 21 anos Cristiano Ronaldo marcou o primeiro em campeonatos do mundo. Foi na fase de grupos, frente ao Irão, de grande penalidade, que o avançado, então do Manchester United, marcou o primeiro golo em Mundiais.A equipa portuguesa acabou por ir até às meias-finais e por perder a partida de atribuição do terceiro e quarto lugares e Ronaldo estabeleceu-se como uma presença regular na seleção portuguesa.Em 2010, no Mundial da África do Sul, Ronaldo chegou como capitão de Portugal. A estadia portuguesa foi curta, tendo sido terminada pela Espanha nos oitavos de final. Ainda na fase de grupos, Portugal defrontou a Costa do Marfim e o Brasil e empatou sem golos. Frente à Coreia do Norte, a goleada foi de 7-0, e Ronaldo marcou um dos golos. Possivelmente, um dos mais insólitos na carreira.No Brasil, em 2014, a seleção portuguesa voltou a não ser feliz e caiu logo na fase de grupos. Portugal começou com uma derrota pesada com a Alemanha, perdendo por 4-0, no jogo seguinte, não ajudou às aspirações portuguesas o empate tardio com os Estados Unidos.

Colados à calculadora mas praticamente eliminados, os jogadores portugueses partiram para a terceira jornada da fase de grupos frente ao Gana. Portugal ganhou por 2-1 e Ronaldo marcou o segundo golo da seleção. No entanto, de pouco valeu, já que a equipa treinada por Paulo Bento foi cedo para casa.

Na Rússia, em 2018, Ronaldo teve a melhor prestação em mundiais. Com as insígnias de campeão europeu na camisola, Cristiano Ronaldo teve um início apoteótico frente à Espanha. Contra uma das últimas campeãs mundiais, CR7 marcou três golos, tendo conseguido nessa partida marcar tantos golos como nos últimos três mundiais (Alemanha, África do Sul e Brasil).Na segunda jornada da fase de grupos, o capitão ainda deu a vitória a Portugal frente a Marrocos, chegando aos sete golos em mundiais. Apesar da qualificação para os oitavos de final, a seleção foi eliminada pelo Uruguai.A 24 de novembro de 2022, Portugal fez a estreia no Mundial do Catar. Ronaldo foi o protagonista nos dias que antecederam à grande competição com uma entrevista explosiva a Piers Morgan que terminou com a rescisão de contrato com o Manchester United.Ainda sem clube, Ronaldo entrou em campo frente ao Gana a capitanear Portugal. A primeira parte trouxe oportunidades falhadas e um golo anulado. No entanto, o minuto 65 traria um feito inédito em mundiais (masculinos): ao sofrer uma grande penalidade, Cristiano Ronaldo foi o responsável para marcar o castigo máximo e não falhou.Oitavo golo em mundiais e mais um feito: o primeiro homem a marcar golos em cinco mundiais consecutivos. Na era das redes sociais, a FIFA foi rápida a dar os parabéns ao jogador português. Falta saber apenas se Ronaldo vai continuar a marcar neste Mundial do Catar.