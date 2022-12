Mundial2022. Marrocos bate Canadá e está nos oitavos

Marrocos confirmou o bem futebol que tem vindo a desenvolver e qualificou-se para os oitavos de final do Mundial2022 no Catar, após a vitória sobre o Canadá, já eliminado da competição, por 2-1, em jogo da derradeira jornada do Grupo F.