Bélgica goleia e vence Grupo G

Leandro Trossard, aos 28 e 50 minutos, Kevin De Bruyne, aos 66, e os suplentes Romelu Lukako, aos 86, e Alexis Saelemaekers, aos 90+4, selaram o triunfo dos europeus, que dominaram o jogo do primeiro ao último minuto.



Se os belgas seguem para a fase a eliminar, os neozelandeses vão para casa pela terceira vez, em três presenças, após a fase de grupos, de nada lhes tendo valido o terceiro golo na prova de Elijah Just, aos 84 minutos.



Quando este golo aconteceu, os belgas perderam, momentaneamente, a liderança para o Egito (empatou 1-1 com o Irão, resultado feito nos primeiros 14 minutos), mas recuperou-a com a entrada em ‘grande’ de Lukaku.



Em relação à segunda jornada, a Nova Zelândia surgiu com duas novidades (Bindon e Thomas), em vez de Boxall e McCowatt, enquanto Rui Garcia troucou Meunier, Ngoy, Raskin, Saelemaekers e Lukaku por Castagne, Theate, Vanaken, Doku e De Ketelaere.



Os ‘diabos vermelhos entraram a dominar, instalaram-se junto da área contrária e começaram a criar oportunidades, com Trossard a acertar no poste esquerdo, aos 11 minutos, e a marcar aos 28, após mau corte de Payne, na sequência de um canto de De Bruyne.



A Nova Zelândia reagiu ao golo e começou a aparecer mais no meio-campo belga, mas, com mais espaço, foram os europeus a criar sucessivas ocasiões de muito perigo e a desperdiçar, por Doku (40), De Bruyne (42) e De Ketelaere (43 e 45+2).



Para a segunda parte, o conjunto da Oceânia veio com Randall e Old (saíram Sing e Thomas), mas foi a Bélgica que marcou logo aos 50 minutos, com De Bruyne a assistir Trossard e este a ‘bisar’, à segunda, após dominar com o peito um ressalto.



Os belgas continuaram em busca de golos, especialmente Kevin de Bruyne, que, depois de sucessivos remates contra defesas neozelandeses, acertou, finalmente, aos 66 minutos, de fora da área, num remate que fez a bola entrar junto ao poste esquerdo.



De Bruyne e Trossard saíram pouco depois, aos 72 minutos, e, aos 84, a Nova Zelândia reduziu, por Elijah Just, que aproveitou um ressalto, depois de um canto.



O 3-1 não servia aos belgas para vencer o Grupo G, mas Lukaku entrou aos 85 e faturou aos 86, de cabeça, depois de um centro de Staelemaekers, entrado aos 72. Os dois jogadores haveriam de trocar de papéis aos 90+4, para o definitivo 5-1.



Jogo no Estádio BC Place, em Vancouver, no Canadá.



Nova Zelândia - Bélgica 1-5.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Leandro Trossard, 28 minutos.



0-2, Leandro Trossard, 50.



0-3, Kevin De Bruyne, 66.



1-3, Elijah Just, 84.



1-4, Romelu Lukaku, 86.



1-5, Alexis Staelemaekers, 90+4.



Equipas:



- Nova Zelândia: Max Crocombe, Tim Payne (Michael Boxall, 64), Finn Surman, Tayler Bindon, Liberato Cacace (Francis De Vries, 79), Marko Stamenic, Joe Bell (Callum McCowatt, 64), Ryan Thomas (Ben Old, 46), Sarpreet Singh (Jesse Randall, 46), Elijah Just e Chris Wood.



Selecionador: Darren Bazeley.



- Bélgica: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper, Hans Vanaken, Youri Tielemans (Nicolas Raskin, 85), Leandro Trossard (Alexis Saelemaekers, 72), Kevin De Bruyne (Amadou Onana, 72), Jeremy Doku (Matias Fernandez-Pardo, 56) e Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku, 85).



Selecionador: Rudi Garcia.



Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marko Stamenic (46) e Elijah Just (56).



Assistência: 52.497 espectadores.





(Com Lusa)