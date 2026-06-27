Colômbia - Portugal

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Colômbia - Portugal

Portugal precisa de vencer a Colômbia para terminar em primeiro lugar no Grupo K do Campeonato do Mundo, num duelo entre duas equipas já apuradas para os 16 avos de final.

Nathan Ray Seebeck - Reuters

Portugal chega ao último jogo da fase de grupos no segundo lugar da 'poule', com quatro pontos, a dois da Colômbia, enquanto a República Democrática do Congo é terceira, com um, e o estreante Uzbequistão é último, sem pontos.

Se Portugal empatar será segundo no grupo e em caso derrota pode 'cair' para terceiro, mas para isso a RD Congo tem de vencer o Uzbequistão e inverter a desvantagem que tem na diferença de golos.

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