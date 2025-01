Alerta do Fórum Económico Mundial. Escalada de conflitos armados é ameaça mais urgente em 2025

Antes da sua reunião anual na estância de esqui suíça de Davos, na próxima semana, o Fórum Económico Mundial questionou mais de 900 líderes empresariais, políticos e académicos sobre os riscos que mais os preocupam.“Num mundo marcado pelo aprofundamento das divisões e por riscos em cascata, os líderes globais têm uma escolha: promover a colaboração e a resiliência ou enfrentar uma instabilidade crescente”, afirmou Mirek Dusek, diretor-geral do Fórum Económico Mundial, no comunicado que acompanha o relatório.“Os desafios nunca foram tão grandes”.

segundo o Fórum Económico Mundial. Com os devastadores incêndios florestais que continuam a assolar Los Angeles, o segundo risco mais comum apontado para 2025 foi o dos "fenómenos meteorológicos extremos", apontado por 14 por cento dos inquiridos.Quando se pediu aos líderes mundiais que olhassem para o futuro e identificassem os maiores riscos que o mundo enfrentará na próxima década, quatro das suas dez principais respostas estavam relacionadas com a crise climática.

Os fenómenos meteorológicos extremos foram a opção escolhida com mais frequência, seguidos da perda de biodiversidade, das “alterações críticas dos sistemas terrestres” e da escassez de recursos naturais.

Em 2024, o aquecimento global anual atingiu um recorde de 1,54.°C acima da média pré-industrial, com muitas partes do mundo a registar eventos climáticos catastróficos sem precedentes", afirmou Gim Huay Neo, diretor executivo do Fórum Económico Mundial.Duas preocupações relacionadas com a inovação tecnológica surgem a seguir na lista de ameaças: "desinformação e desinformação", seguida de "resultados adversos das tecnologias de Inteligência Artificial", numa aliança estreita com os líderes de Silicon Valley que defendem a desregulamentação radical da esfera online.A Meta anunciou que vai abandonar a verificação de factos e trabalhar com a administração Trump para fazer frente a outras nações que procuram controlar as plataformas de redes sociais.No extremo, estes incluem a ideia de que a Inteligência Artificial pode representar um risco existencial para a humanidade se se tornar mais inteligente do que os humanos.

Este ano, a reunião de Davos, com a duração de uma semana, terá lugar à sombra da tomada de posse de Trump - com o novo presidente a dirigir-se ao encontro virtualmente na próxima quinta-feira.

O tema do encontro de três mil pessoas é “um apelo à colaboração na era da inteligência”, mas terá lugar numa altura em que se espera que Trump reduza a cooperação numa série de questões globais, incluindo a crise climática.Trump também tem apelado repetidamente aos parceiros de defesa dos EUA na aliança da NATO, que incluem o Reino Unido, para que aumentem significativamente as despesas com a defesa.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai falar com os delegados em Davos, na esperança de obter apoio global para a guerra do seu país contra a Rússia. Trump afirmou que irá pôr rapidamente termo ao conflito, embora não seja claro como tenciona fazê-lo.