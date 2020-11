Anthony Lopes e Raphaël Guerreiro autorizados a chegar mais tarde

De acordo com a nota publicada no site da FPF, o guarda-redes dos franceses do Lyon e o lateral-esquerdo dos alemães do Borussia Dortmund estão “” a juntarem-se ao grupo na terça-feira, dia do primeiro treino e véspera do confronto particular com Andorra, no Estádio da Luz.À exceção dos dois internacionais, os restantes 23 convocados devem integrar a sessão agendada para as 10h30, sendo que, e tal como já tinha acontecido em setembro e outubro, será totalmente fechada à comunicação social, devido à pandemia de covid-19.Contudo, as imagens dos primeiros 15 minutos do apronto serão disponibilizadas aos meios de comunicação social.Após a sessão de treino, a partir das 12h30, Fernando Santos e um jogador a designar irão fazer a antevisão ao desafio com Andorra, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.Portugal defronta Andorra na quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, pelas 19h45, antes de receber os franceses no mesmo terreno, três dias depois, e de visitar os croatas, no dia 17, naqueles que serão os dois últimos encontros no Grupo 3 da Liga das Nações.

Com duas jornadas para disputar, Portugal, detentor do troféu, lidera o grupo, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já estão afastadas da fase final.