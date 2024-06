António Costa confirmado na Presidência do Conselho Europeu

(em atualização)







O ex-primeiro-ministro português, foi eleito pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia como presidente do Conselho Europeu para um mandato de dois anos e meio.





De acordo com fontes diplomáticas, a decisão foi adotada numa reunião do Conselho Europeu, em Bruxelas, na qual os líderes da União Europeia (UE) propuseram também o nome de Ursula von der Leyen para um segundo mandato à frente da Comissão Europeia - que depende porém do aval final do Parlamento Europeu - e nomearam a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, para Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, sujeita à eleição pelos eurodeputados de todo o colégio de comissários.





O presidente da República ja congratulou esta decisão, num comunicado publicado na página da Presidência. Marcelo Rebelo de Sousa sublinha, em particular, a decisão do Conselho Europeu de eleger António Costa para próximo presidente como uma "magnifica decisão" para a Europa e também para Portugal.



O compromisso pessoal e o trabalho já demonstrado de António Costa para com a construção europeia e no que representa de solidariedade e progresso é uma garantia de que o Conselho Europeu ficará em boas mãos, pelo que o presidente da República lhe apresenta os votos de parabéns e de felicidades nas futuras funções.





Após a demissão na sequência de investigações judiciais, o ex-primeiro-ministro português António Costa foi escolhido para suceder ao belga Charles Michel (no cargo desde 2019) na liderança do Conselho Europeu, a instituição da UE que junta os chefes de Governo e de Estado do bloco europeu, numa nomeação feita por maioria qualificada (55% dos 27 Estados-membros, que representem 65% da população total).



António Costa é o primeiro português e o primeiro socialista à frente do Conselho Europeu.







C/Lusa