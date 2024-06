Austrália. Solstício de inverno reúne três mil nadadores nus

Enquanto o hemisfério do norte assinala o dia mais longo do ano, abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul do planeta, festeja-se o dia mais curto.







Esta sexta-feira, quando os relógios locais marcaram 7h42 (22h42 de quinta-feira em Lisboa) e os primeiros raios despontavam com o nascer do Sol, os sinalizadores vermelhos dispararam, marcando a hora de rumar à água para o mergulho anual de celebração do solstício de inverno.





Nesse momento, três mil pessoas, todas nuas, correram para a água na costa de Long Beach, em Hobart.







De acordo com a agência meteorológica, as águas estavam cerca de 12 graus Celsius, enquanto que a temperatura do ar registava 6ºC.





Ethan James - EPA





"É muito difícil quando a água chega à cintura", referiu a nadadora Bec Trollip, para garantir: “Voltarei no próximo ano”.







As amigas Margaret Clougher e Pip Swan são adeptas da natação nua e têm participado em todos os eventos de natação livre desde que começou, há mais de uma década.



Margaret, que completa 95 anos na próxima semana, conta que está "presente todos os anos", enquanto que Pip afirma: “É revigorante, não se faz isto todos os dias. Nadamos regularmente, mas é um pouco diferente quando há tantos banhistas”.







Lawrence Watts, que fez questão de levar um pouco de água quente para aliviar o frio, conta à ABC que sofre de cancro no cérebro: “Não sei quantos anos ainda me restam por causa da doença, e então pensei: Ah, vou juntar-me a esta celebração”.





Adam Sills - EPA





“Assim que os tambores começam a tocar, corri. É uma verdadeira sensação de estarmos juntos”, disse outro nadador, Karl Malakoff, que recomenda: “Não tire os sapatos até ao último momento, a areia congela”.





Não são apenas os locais que aderiram à iniciativa. Greg Edwards e Deb Shearman viajaram de Sydney e participaram da natação do solstício, pela primeira vez, este ano. “Só fazer parte deste enorme grupo a entrar na água é algo único. Nunca tínhamos vivido esta sensação”.





Ethan James - EPA







O Nude Solstice Swim - ou natação nua - foi proposto pela primeira vez em 2013. Neste ano, a polícia do Estado australiano da Tasmânia ameaçou prender as 300 pessoas que se registaram e acusá-las de "indecência pública". A iniciativa acabou por ser integrada no Festival de inverno Dark Mofo.







Melissa Edwards, da organização do evento, explica o sucesso: “Acho que o solstício é um momento importante para muitas pessoas, é sobre o início de um novo ciclo e um novo momento no tempo e acho que é isso que traz muitas pessoas aqui".







Perante o êxito do festejo, Edwards acrescentou que este ano foi preciso aumentar as inscrições em mais mil vagas, registando-se uma participação histórica de três mil pessoas com bonés vermelhos que decidiram enfrentar o frio e fazer parte do ritual anual.