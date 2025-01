Autor do ataque em Nova Orleães era cidadão norte-americano identificado como Shamsud Din Jabbar

A informação foi nomeadamente avançada pelo jornal local The Times Picayune e pela televisão NBC News.

O suposto autor do ataque, identificado como um cidadão norte-americano, tinha uma bandeira do Estado Islâmico no camião que usou, confirmou o FBI.



“Uma bandeira do ISIS foi encontrada no veículo e o FBI está a tentar determinar as possíveis associações e afiliações do indivíduo com organizações terroristas”, escreveu o FBI num comunicado, antes da conferência de imprensa.

O ataque aconteceu durante as celebrações do Ano Novo e quando a cidade também se enchia de gente para o Sugar Bowl, um jogo de futebol americano universitário que se realiza hoje com a presença de milhares de pessoas.

Em conferência de imprensa, o FBI adiantou que as autoridades estão a tentar identificar possíveis cumplices de Shamsud-Din Jabbar.



“Não acreditamos que Jabbar tenha sido o único responsável”, disse Alethea Duncan, agente especial do FBI. “Estamos a investigar todas as pistas, incluindo aquelas dos alegados conhecidos.”



Duncan pediu que qualquer pessoa que interagiu com Jabbar nas últimas 72 horas entre em contato com o FBI e que qualquer pessoa que tenha informações, vídeos ou fotos, forneça o material aos investigadores.

As autoridades identificaram o veículo do suspeito como uma carrinha Ford, que "parece ter sido alugada".



“Estamos a trabalhar para confirmar como é que o sujeito adquiriu este veículo”, acrescentou o responsável do FBI, frisando que foi encontrada uma bandeira do ISIS no interior do veículo.



“O FBI está a trabalhar para determinar as potenciais associações e afiliações do sujeito com organizações terroristas”.



Armas, assim como “potenciais dispositivos explosivos improvisados”, também conhecidos como IEDs, também foram encontrados no veículo.



“Até agora, dois IEDs foram encontrados e tornados seguros”, disse Duncan. “Os técnicos de bombas do agente especial do FBI, assim como os nossos parceiros locais, têm trabalhado para determinar se algum desses dispositivos é viável".