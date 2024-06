Bardella fala em "veredicto indiscutível" e pede mobilização para a segunda volta

"Os franceses, três semanas depois das eleições europeias, deram um veredicto indiscutível e mostraram claramente que querem uma mudança", afirmou Jordan Bardella num discurso no pavilhão Wagram, no 17.º bairro de Paris.

Num púlpito com a frase "a mudança começa" e uma bandeira de França do lado direito, Bardella considerou que, ao colocarem a União Nacional (Rassemblement National, em francês) à frente na primeira volta, os franceses criaram "uma esperança sem precedentes em todo o país".

O líder da União Nacional defendeu que, com os resultados de hoje, a coligação presidencial "já não pode ganhar" as legislativas, pelo que a França tem agora uma escolha entre "dois caminhos: de um lado, a aliança do pior, a Nova Frente Popular, unidos atrás do Jean-Luc Mélenchon, que levaria o país à desordem, à insurreição e à ruína".

"Do outro, a União Nacional. Esta aliança inédita, motivada pelo interesse nacional e, a partir de agora, a única barreira que pode fazer com que a França ganhe, que protege as nossas instituições, restabelece a segurança, decreta a paz fiscal e defende o trabalho", disse.

Salientando que as eleições do próximo domingo - a segunda volta das legislativas - vão ser "das mais determinantes em toda a história da Quinta República", Bardella pediu aos franceses que se juntem a ele e "criem uma dinâmica para fazer com que a União Nacional ganhe perante os que pretendem dividir, perturbar a ordem pública e espezinhar os valores" da França.

"No próximo domingo, se os eleitores nos derem uma maioria absoluta para voltarmos a levantar o país, pretendo ser o primeiro-ministro de todos os franceses", garantiu.

O partido de extrema-direita União Nacional (RN), de Marine Le Pen e seus aliados, está na frente na primeira volta das eleições legislativas francesas, com mais de 34% dos votos, de acordo as primeiras projeções.

A extrema-direita está nesta fase à frente da aliança de esquerda Nova Frente Popular, que segundo as sondagens à boca das urnas contará com um resultado entre 28,5% e 29,1%. A uma distância ainda maior está o partido do campo do Presidente Emmanuel Macron (20,5% a 21,5%).