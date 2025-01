Biden alerta para "concentração de poder" num conjunto de oligarcas no adeus à Casa Branca

Num discurso de menos de vinte minutos a partir da Sala Oval, Joe Biden despediu-se da Casa Branca e de uma carreira política de meio século numa altura em que faltam apenas quatro dias para a tomada de posse do presidente eleito Donald Trump.Biden aproveitou o seu discurso para fazer um balanço do seu mandato e deixar alguns alertas para algumas coisas que lhe despertam preocupação. Uma delas é “O presidente norte-americano expressou também preocupação pela crescente desinformação e pelo “potencial aumento de um complexo industrial de tecnologia que pode criar muitos perigos”“A verdade é sufocada por mentiras contadas por poder e lucro”, acrescentou, numa crítica ao fim da verificação de factos nas redes sociais da Meta (Facebook, Instagram, Threads e Whatsapp).Ainda no ramo da tecnologia, Biden alertou também para as “profundas possibilidades e riscos” da Inteligência Artificial (IA)."Na era da IA, é mais importante do que nunca que o povo governe. E como a terra da liberdade, a América — não a China — deve liderar o mundo no desenvolvimento da IA", acrescentou.Joe Biden denunciou também “forças poderosas” que ameaçam o progresso na luta contra as alterações climáticas, “uma ameaça existencial que nunca foi tão precisa”, citando catástrofes naturais como os incêndios que atualmente assolam Los Angeles.

“Sinto-me muito orgulhoso”

Refletindo sobre o seu legado e as conquistas da sua administração, o presidente Joe Biden disse que espera que as mesmas perdurem pelos próximos anos.“Vai demorar tempo para sentir o impacto de tudo o que fizemos nestes últimos quatro anos. Mas as sementes estão plantadas e elas vão florescer durante as próximas décadas”, disse o democrata.“Criámos 17 milhões de novos empregos, mais do que qualquer outra administração num só mandato; há muito mais pessoas com acesso a cuidados de saúde; fortalecemos a NATO; a Ucrânia continua a estar livre e estamos à frente na concorrência com a China”, apontou.Biden terminou o seu discurso com uma nota otimista, afirmando que ainda acredita “na ideia” que os EUA defendem.“A vocês, povo americano. Após 50 anos de serviço público, dou-vos a minha palavra.“Agora é a vossa vez de ficarem de vigia”, concluiu.

Biden, de 82 anos, deixa a Casa Branca de forma diferente daquela que projetou, uma vez que tentou a reeleição, mas foi convencido pelo próprio partido a abandonar a corrida devido a preocupações em torno da sua idade e aptidão física e mental para mais quatro anos no cargo presidencial. Biden indicou, por isso, a sua vice-presidente, Kamala Harris, para o substituir na corrida à presidência quando faltavam quatro meses para as eleições.







Joe Biden entrega o testemunho a Donald Trump, que venceu as eleições presidenciais de novembro. O republicano toma posse a 20 de janeiro.