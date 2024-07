Biden felicita Von der Leyen pela reeleição

"Aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar convosco, presidente do Conselho Europeu, (António) Costa, e presidente do Parlamento Europeu, (Roberta) Metsola, à medida que construímos a nossa forte parceria e enfrentamos desafios globais partilhados", frisou na quinta-feira o chefe de Estado norte-americano, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

A alemã Ursula Von der Leyen, do partido União Democrata-Cristã (CDU), foi eleita na quinta-feira pelo Parlamento Europeu (PE), em Estrasburgo, para novo mandato de cinco anos à frente da Comissão Europeia, com 401 votos favoráveis dos eurodeputados, acima dos 360 necessários.

Na votação, a candidata do Partido Popular Europeu (PPE), indicada pelo Conselho Europeu, recebeu 284 votos contra, 15 abstenções e sete votos inválidos.

Ursula von der Leyen tornou-se a primeira mulher a presidir à Comissão Europeia, cargo para o qual foi eleita pela primeira vez em julho de 2019, com 383 votos a favor, 22 abstenções e um voto nulo.

O antigo primeiro-ministro português António Costa foi eleito no final de junho pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) presidente do Conselho Europeu para um mandato de dois anos e meio, que começa a 1 de dezembro de 2024.

Na terça-feira, a primeira sessão do novo PE, saído das eleições europeias de junho, arrancou com a votação para a presidência da assembleia, à qual concorriam a maltesa Metsola (PPE), e a candidata da Esquerda Europeia, Irene Montero.

À primeira volta, Metsola foi reconduzida no cargo até janeiro de 2027 com uma maioria de 562 votos (entre 623 válidos).