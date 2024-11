Clima, conflitos e liderança. O que se espera do G20 no Rio de Janeiro?

O Rio de Janeiro acolhe a cimeira de dois dias, que decorrerá no Museu de Arte Moderna da cidade e será presidida pelo chefe de Estado brasileiro.

O primeiro-ministro português estará também no Brasil e intervém na cimeira já esta segunda-feira, na qual Portugal participa como país convidado.

Luís Montenegro vai intervir na primeira sessão de trabalho da cimeira, dedicada à inclusão social. De acordo com o programa, o chefe de Governo chegará ao Rio de Janeiro horas antes do arranque da cimeira.Em entrevista ao jornal brasileiro, divulgada no sábado,”, acrescentou, dizendo esperar que o G20 no Brasil se consagre comoAcompanhado pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, o chefe do Governo português participará precisamente no lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza – iniciativa que visa coordenar parcerias técnicas e financeiras para apoiar a implementação de programas nacionais nos países que aderirem e o financiamento de políticas públicas para a erradicação da fome e da pobreza no mundo. De seguida, Luís Montenegro participará na primeira sessão de trabalho da reunião G20, dedicada também à “Inclusão Social e Luta Contra a Fome e a Pobreza”.Recorde-se que, no início deste mês,E na terça-feira, após terminar a cimeira do G20,Portugal participou durante este ano em mais de 100 reuniões do G20 a convite do Brasil, a nível ministerial e nível técnico, culminando com a cimeira de chefes de Estado e de Governo, no Rio de Janeiro.

Aliança contra a fome e reformas nas instituições

Depois de receber os chefes de Estado e de Governo, ao início da manhã (hora local), Lula da Silva vai lançar oficialmente a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza e apresentar lista de países que já aderiram ao plano.A plataforma tem como finalidade também poder partilhar experiências, tecnologias e conhecimentos sobre os planos bem-sucedidos.Mais de 700 milhões de pessoas enfrentaram a fome em 2023, um em cada 11 habitantes no mundo e um em cada cinco em África, de acordo com as Nações Unidas.

Lula da Silva tem reivindicado a presença de países do chamado Sul Global no Conselho de Segurança da ONU e reformas das instituições financeiras como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e Organização Mundial do Comércio (OMC).

Encontros bilaterais, conflitos e clima

Entre os principais líderes presentes destaca-se o presidente cessante dos Estados Unidos, Joe Biden, e o líder chinês, Xi Jinping.O presidente norte-americano já está no Brasil e fez uma visita histórica à Amazónia, tendo sobrevoado a floresta, no domingo, depois de ter aterrado em Manaus.Antes da viagem para o Rio de Janeiro, Joe Biden quis tornar-se o primeiro presidente em exercício dos EUA a visitar a Amazónia e fez questão de o dizer no discurso depois da visita., afirmou, anunciando ainda medidas em defesa do ambiente e disse que deixa bases fortes ao sucessor Donald Trump.O secretário-geral da ONU apelou no domingo aos líderes do G20 para que assumam a sua “liderança” e façam “compromissos” para permitir “um resultado positivo na COP29”, a conferência sobre o clima em Baku onde as negociações sobre o assunto estão suspensas há uma semana., esclareceu à AFP o chefe da delegação argentina Federico Pinedo, sem acrescentar mais detalhes.Já o presidente chinês afirmou esta segunda-feira que quer "melhorar ainda mais" as relações entre a China e o Brasil, onde chegou no domingo para uma visita de Estado e para a cimeira do G20., informou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua., disse Xi, citado pela agência.A China é o maior parceiro comercial do Brasil, absorvendo 30 por cento do total das exportações brasileiras. Semicondutores, telemóveis e medicamentos são os principais produtos chineses exportados para o país sul-americano. E desde que regressou ao poder em 2023, Lula da Silva tem-se empenhado num delicado ato de equilíbrio, procurando aprofundar os seus laços com a China ao mesmo tempo que melhora as relações com os Estados Unidos.

Temas fraturantes

A invasão russa da Ucrânia e o conflito no Médio Oriente também continuam a fraturar a comunidade internacional.O principal ausente será o presidente russo, Vladimir Putin, que estará representado pelo chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, já que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão contra Putin por crimes de guerra no conflito na Ucrânia.Ao canal GloboNews,Lula pretende destacar o lançamento da Aliança Global contra a fome e a pobreza e pressionar pela tributação dos mais ricos. Os ministros das Finanças do G20 comprometeram-se a “cooperar” neste assunto no Rio de Janeiro, em julho, e em Washington, em outubro.Para além dos representantes dos países membros do grupo, mais a União Europeia e a União Africana, são ainda esperados representantes de 55 países ou organizações internacionais.O Brasil assumiu a 1 de dezembro de 2023, e até 30 de novembro deste ano, pela primeira vez, a presidência do G20 sob o tema “Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável”. Na sua presidência convidou 19 países, incluindo Portugal, Angola, Moçambique e Espanha, e organizações como a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).Os membros do G20 – EUA, China, Alemanha, Rússia, Reino Unido, França, Japão, Itália, Índia, Brasil, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Indonésia, México, Turquia e, ainda, a União Europeia e a União Africana – representam as maiores economias, cerca de 85 por cento do Produto Interno Bruto mundial, mais de 75 por cento do comércio mundial e cerca de dois terços da população mundial.