Comunidade Política Europeia reunida no Reino Unido para discutir Ucrânia, imigração e democracia

À chegada à cimeira de Oxford, o secretário-geral da Aliança Atlântica anunciou que o comando da NATO de apoio à Ucrânia vai estar operacional em Setembro.Com o tema da segurança em cima da mesa, Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, considera que é impossível encontrar uma solução no campo de batalha.

Londres manifestou o desejo de fazer do encontro uma plataforma para pressionar a continuação do apoio militar e financeiro internacional à Ucrânia, para que o país se defenda da guerra em curso com a Rússia, iniciada com a invasão do território ucraniano pelas tropas russas em fevereiro de 2022.

Iniciativa promovida pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, a CPE foi formada em 2022 como uma estrutura informal de diálogo político intergovernamental.O objetivo é promover a cooperação no continente sobre temas de interesse comum, questões que abrangem não só os 27 Estados-membros da União Europeia (UE) mas também outros países da região.O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, estará ausente por questões de saúde, tal como o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.O Reino Unido está interessado em celebrar um acordo de segurança com o bloco europeu e desenvolver uma colaboração mais estreita na questão das migrações.Após a sessão de encerramento, às 14h45, o Rei Carlos III oferece uma receção aos líderes europeus presentes.Esta é a quarta reunião da CPE, estando a próxima prevista para novembro, em Budapeste.