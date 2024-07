Contra "megabacias". Manifestação em França termina com confrontos entre ativistas e polícia

Mais de 3.500 pessoas juntaram-se no centro da cidade turística francesa de La Rochelle para protestar contra a utilização de megabacias para fins agrícolas, de acordo com as autoridades. Esta foi uma das manifestações previstas para a região da Charente-Maritime, no oeste do país, durante o fim de semana.





A câmara de Charente-Maritime tinha alertado para "uma marcha composta por várias centenas de indivíduos radicais, munidos de projéteis e de equipamentos de proteção”, cujos membros "se dirigiam para o Grande Porto Marítimo de La Rochelle".