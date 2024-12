Coreia do Sul. "Nada de anormal foi observado no trem de aterragem"

Questionado sobre os procedimentos de segurança, o responsável da Jeju Air afirmou que o avião não teria sido autorizado a descolar se a equipa de manutenção não tivesse aprovado a sua segurança.





Kim Yi-bae assegurou ainda que ose que a empresa tem dois simuladores de voo completos.

Durante a conferência de imprensa, ele reconheceu que, nos últimos cinco anos, a Jeju Air foi a companhia aérea coreana que mais multas teve que pagar e mais ações administrativas teve que enfrentar.

Ainda assim prometeu empenho em reforçar os procedimentos de segurança e manutenção da empresa, acrescentando que “o nosso objetivo é reparar a vossa confiança em nós, fortalecendo as nossas medidas de segurança”.





O avião viajava de Bangkok com 181 pessoas a bordo quando fez uma aterragem forçada (sem trem de aterragem) no Aeroporto Internacional de Muan, no domingo. Apenas duas pessoas, dois elementos da tripulação, sobreviveram.





As: identificar as vítimas e descobrir a causa deste acidente aéreo (o pior de sempre na Coreia do Sul). As– o gravador de voz da cabine e o gravador de dados de voo.

No entanto, a segunda caixa negra tem um problema que está a dificultar o trabalho dos investigadores na extração dos dados o que pode prolongar as dúvidas.

Os peritos tentam perceber por que razão o trem de aterragem do Boeing 737-800 não desceu no momento da aterragem. Eles também estão a analisar duas possibilidades: a colisão com aves e as condições climatéricas.





As autoridades também querem saber se o muro no final da pista e contra o qual o avião chocou cumpre os regulamentos.

Crédito: Reuters





A pista do Aeroporto Internacional de Muan, enquanto as equipes forenses recolhem destroços do aparelho e restos mortais das vítimas.

Garantias de segurança e a fúria de familiares

Em conferência de imprensa esta terça-feira, o CEO da companhia aérea, Kim Yi-bae, anunciou que a Jeju Airem 10 a 15 por cento.

O objetivo é intensificar a manutenção nos aviões, sem que a empresa admita que está a operar demasiados aparelhos.

Kim Yi-bae anunciou também que a companhia aérea está a preparar uma compensação de emergência para as famílias das vítimas e vai pagar as despesas com os funerais. O dinheiro vai ser enviado em breve às famílias, antes que o processo dos seguros esteja concluído.



Centenas de familiares acamparam no aeroporto de Muan, furiosos por ainda não terem visto os corpos das vítimas. O processo de identificação dos corpos é um desafio, admitem as autoridades, uma vez que as pessoas a bordo ficaram gravemente queimadas no incêndio após o acidente.





Os 179 passageiros tinham idades entre os três e os 78 anos, embora a maioria estivesse na faixa dos 40, 50 e 60 anos, segundo a agência de notícias Yonhap.





Dois cidadãos tailandeses estão entre os mortos e acredita-se que os restantes sejam sul-coreanos.