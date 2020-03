Atualizamos aqui todas as informações sobre a propagação do novo coronavírus à escala internacional.

10h43 - Reino Unido. Princípe Carlos tem coronavírus







10h36 - Espanha ultrapassa a China em número de mortos





A Espanha é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais por Covid-19. Contabiliza até agora 3.434 mortos, um número superior ao que foi registado na China: 3.287.







Só a Itália tem mais vítimas mortais: 6.820 mortos desde o início da epidemia.







Em Espanha, houve 738 mortos só nas últimas 24 horas. No total, há 47.610 casos confirmados de contágio.







10h22 - Lar de isosos de Vila Real está a ser evacuado







Já estão a ser transferidos os 11 idosos e sete funcionários de um lar de Vila Real infetados com o novo coronavírus.



Algumas destas pessoas vão ser encaminhadas para o Hospital Militar do Porto. Dois idosos já estão internados no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes.



Uma vez que todos os funcionários do lar Nossa Senhora das Dores vão para casa, para isolamento profilático, e o funcionamento do lar não está assegurado, todos os idosos estão a ser transferidos para o Hospital Militar de Braga. No total, o lar presta apoio a 58 idosos.

10h17 - Alemanha supera 30 mil casos de infeção





A Alemanha é o quinto país do mundo com mais casos do novo coronavírus. Nas últimas 24 horas houve registo de 4.118 novos casos de infeção, num total de 31.554 pessoas infetadas, de acordo com o Instituto Robert Koch.





Há até agora registo de 149 vítimas mortais. As regiões da Renânia do Norte-Vestefália, Baviera e Bade-Vurtemberga continuam a ser as mais afetadas.







10h00 - Irão com 2.077 vítimas mortais





Nas últimas 24 horas morreram 143 pessoas no Irão. No total, há registo de 2.077 vítimas mortais no país.





O número total de pessoas infetadas no país é agora de 27.017.







9h51 - Portugueses regressam de Angola por motivos de segurança





A RTP falou com uma família que regressou de Angola em que nem todos os elementos da família conseguiram regressar. Uma portuguesa fala do caso do seu agregado familiar, em que o marido teve de ficar devido ao trabalho numa empresa.











À chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, fala à RTP dos preços altos que estão a ser pagos por bilhetes para se conseguir lugar nos aviões que ainda circulam.





A família decidiu voltar a Portugal por segurança, uma vez que em Angola se pensa que quem chegou do exterior levou o vírus para o país.

9h22 - Mais um voo de repatriamento







De acordo com o Ministério da Administração Interna, realiza-se esta quarta-feira mais um voo de repatriamento dos cidadãos que se encontram a bordo do navio de cruzeiro MSC Fantasia, no Porto de Lisboa.





O novo voo realiza-se às 14h00 e terá Marselha como destino. Este voo vai transportar 152 pessoas, das quais 62 são elementos da tripulação.







Tal como aconteceu ontem nos vários voos de repatriamento, os cidadãos serão escoltados até ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, para o voo de regresso.





No navio que chegou a Lisboa no passado domingo estavam 1.338 passageiros, maioritariamente da União Europeia, Reino Unido, Brasil e Austrália.







9h20 - Como tem passado os seus dias?





Como têm sido os seus dias de isolamento? Ou continua a sair de casa para ir trabalhar?



Na Grande Reportagem Antena 1 somos todos ouvidos e queremos saber como está a enfrentar estes novos dias.







Se quiser contar a sua história, envie um e-mail para: rita.colaco@rtp.pt







9h09 - Bolsonaro: pandemia não passa de "resfriadinho"





O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, diz que a Covid-19 não passa de um "resfriadinho" e que escolas e comércio não deveriam ser fechados.





Num discurso transmitido pela radio e televisão brasileiras, o político disse que o novo coronavírus “não passará de um resfriadinho, caso seja contaminado”.







Bolsonaro disse ainda que as autoridades não deveriam tomar medidas como o encerramento de comércio, a proibição de transportes públicos e o confinamento em massa. Destacou ainda que não há a necessidade de fechar escolas.







8h56 - APRE defende testes a Covid-19 em todos os lares







A Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados defende a realização de testes nos lares, onde reside a população mais vulnerável.







Ouvido pela Antena 1, o presidente da APRE, Fernando Martins, diz que é urgente testar também os idosos isolados e com doenças crónicas.



O apelo da APRE, a Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, para que sejam realizados testes à Covid-19 nos lares de todo o país, mesmo aos idosos que não manifestam sintomas.



8h45 - Bloco quer que Governo prolongue apoio às famílias







O Bloco de Esquerda quer que o Governo prolongue o apoio às famílias durante as duas semanas de férias da Páscoa.







O projeto de resolução, da deputada Joana Mortágua, salienta que os espaços de apoio às famílias se encontram encerrados, assim como os espaços de ocupaçção de tempos livres, e tendo ainda em conta que as famílias foram aconselhadas a não recorrer ao apoio de avós ou outras pessoas pertencentes aos grupos de risco.







O Governo criou um regime excecional de apoio à família para trabalhadores por conta de outrem ou independentes, mas o regime extraordinário "de justificação de faltas ao trabalho e de apoio mensal aos trabalhadores é interrompido durante as férias da Páscoa".





"Embora muitas famílias já tivessem organizado a sua vida de forma a garantir o acompanhamento dos dependentes menores de 12 anos durante as férias, muitas dessas soluções passavam pelo recurso aos avós ou a centros de atividades, colégios ou respostas sociais que agora se encontram encerradas", destaca o Bloco de Esquerda.





O Bloco destaca que a interrupção do apoio extraordinário à família para trabalhadores durante as férias da Páscoa "acarreta riscos laborais, sociais e até sanitários que não devem ser ignorados".







8h40 - António Costa visita Curry Cabral





O primeiro-ministro desloca-se esta manhã, a partir das 10h00, ao Hospital Curry Cabral, onde vai passar pelo serviço de infeciologia e no posto avançado de teste e diagnóstico à Covid-19.







António Costa fará o ponto de situação com o corpo clínico, direção e infeciologia e conselho de administração do hospital.







Ao início da tarde, o primeiro-ministro irá participar numa reunião extraordinária da Concertação Social, na preparação do Conselho Europeu, com foco na Covid-19.







8h20 - China com 47 novos casos importados





A China anunciou esta quarta-feira 47 novos casos da Covid-19, todos importados. Nas últimas 24 horas morreram quatro pessoas.





Nesta altura, as medidas de isolamento impostas em Hubei estão a ser retiradas ao fim de dois meses. A cidade que foi o centro do vírus, Hubei, voltou a não registar novos casos de contágio local. No entanto, esta cidade vai continuar bloqueada até 8 de abril.







No total, a China registou até agora 3.281 vítimas mortais e 81.218 infetados.





De forma a evitar uma segunda vaga de contágios no país, o Governo chinês impôs uma quarentena rigorosa de 14 dias a quem entrar na China.



A partir desta quarta-feira, quem chegar a Pequim vindo do exterior será submetido a testes laboratoriais, além de ser colocado em quarentena.







7h30 - Ponto de situação

A Covid-19 fez 33 mortos em Portugal e estão registados 2362 casos de infeção pelo novo coronavírus, de acordo com o balanço de terça-feira da Direção-Geral da Saúde.

Em Vila Real

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 386 mil pessoas em todo o mundo, das quais quase de 17 mil morreram.

O presidente da Câmara local quer que sejam todos sujeitos às análises e ativou o Plano de Emergência Municipal.





Cerca de 20 pessoas testaram positivo à Covid-19, nesta instituição, entre utentes e funcionários. Todos os idosos são transferidos para hospitais militares.





Também em Albergaria-a-velha, no distrito de Aveiro, foi registado outro lar com casos positivos do novo coronavirus. No lar Geribranca estão 27 utentes e 8 funcionários, proibidos de sair das instalações. Desde segunda-feira esperam uma decisão da autoridade de saúde. Detenções



Reforço do SNS

