Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do novo coronavírus à escala internacional.

Mais atualizações

11h25 - "Sinais encorajadores" na Europa





O diretor regional para a Europa da Organização Mundial de Saúde, Hans Kluge, disse esta quinta-feira que há "sinais encorajadores" de desaceleração do novo coronavírus no continente europeu, ainda que a situação continue a ser grave.





"Embora a situação continue muito preocupante, estamos a começar a ver sinais encorajadores", afirmou o responsável, citado pela agência France Presse.







A Itália "apenas experienciou uma taxa de aumento ligeiramente mais baixa, embora ainda seja muito cedo para dizer que a pandemia atingiu o pico neste país", considerou.







11h20 - Medicamentos do ébola e malária podem ser usados





Segundo a nova norma da DGS, os doentes internados em Portugal com Covid-19 podem ser tratados com os medicamentos da malária e do ébola ainda em investigação para uso no novo coronavírus.







A norma entrou em vigor à meia noite de hoje. A DGS lembra que não existem atualmente medicamentos autorizados para o tratamento de Covid-19, nem estão autorizadas quaisquer vacinas, mas que há várias moléculas apontadas como "possíveis candidatos terapêuticos".





"À data, considerando o conhecimento científico atual e as recomendações da OMS, encontram-se em investigação, entre outras, as seguintes estratégias terapêuticas: Remdesivir [usado para tratamento do ébola], Lopinavir/Ritonavir [usado no tratamento do HIV], e Cloroquina [malária] ou Hidroxicloroquina [malária]", indica a nota.







11h10 - 50 mil infetados na Comunidade de Madrid?





O conselheiro para a Saúde da Comunidade de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, admitiu que o número real de infetados possa rondar os 50 mil naquela região, embora o balanço seja neste momento de 17 mil.





Em entrevista ao canal de televisão Antena3, Escudero afirmou que o número total de contágios não incluiu os pacientes que foram diagnosticados em casa.





Acrescentou ainda que em Espanha deveria multiplicar-se por três o número de casos positivos. O responsável considera ainda que a esse número devem ser somados os três perfis de diagnóstico: os que foram detetados como casos positivos através do teste, os que foram diagnosticados clinicamente pelas equipas de Cuidados Primários e os contágios assintomáticos.



"Estamos perante um cenário de transmissão, há muitos pacientes que não têm diagnóstico, mas que seguramente são positivos", avisou.







11h00 - França. TGV usado para transportar doentes





O Estado francês utilizou pela primeira vez o comboio de alta velocidade (TGV) para transferir doentes da Alsácia com o novo coronavírus.





De acordo com a agência France-Presse, durante a madrugada as ambulâncias transportaram os doentes para a estação de caminhos de ferro de Estrasburgo, a principal cidade da Alsácia, uma região particularmente afetada pela pandemia do novo coronavírus.







Os primeiros pacientes foram embarcados às 8h30 (menos uma hora em Lisboa).





Estes 20 pacientes, em estado grave, vão ser transferidos para os hospitais das cidades de Angers, Le Mans, Nantes e Roche-sur-Yon.







10h55 - TAP prepara voos de repatriamento para Praia e Luanda





A companhia aérea portuguesa TAP está a preparar dois voos de repatriamento de portugueses na sexta-feira, um para a Cidade da Praia, em Cabo Verde, e outro para Luanda, em Angola.





Em comunicado divulgado pela companhia aérea, a TAP informa que "solicitou ao Governo de Angola e de Cabo Verde autorização para a realização de mais dois voos extra que têm como objetivo continuar a trazer de volta a casa e às suas famílias mais de 400 portugueses, bem como transportar carga médica e humanitária".





"Os voos, de ida-e-volta para Praia, em Cabo Verde, e de Luanda, em Angola, para Lisboa, estão previstos para sexta-feira, dia 27 de março", acrescenta ainda o documento.







10h49 - Irão regista mais 157 mortos







O Irão registou mais 157 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas, num total de 2.234 vítimas mortais naquele país, que é um dos mais afetados pela pandemia em todo o mundo.







O número de novos casos confirmados é de 2.389. O total de infetados no país é agora de 29.406 pessoas.







Na quarta-feira, as autoridades iranianas passaram a proibir a circulação entre as cidades do país devido à progressão da pandemia.







10h44 - Espanha. 655 mortos em 24 horas





O número de mortos em Espanha subiu para 4.089 nas últimas 24 horas, com mais 655 mortes registadas.







Na quarta-feira, o número de mortos em Espanha ultrapassou os números que tinham sido registados na China. Hoje, o número de vítimas mortais ultrapassou a barreira dos 4.000.







Nesta altura, o número de infetados confirmados no país é de 56.188, com o registo de novos 8.578 casos de infeção.







10h40 - Nasceu o segundo bebé de mãe infetada





Nasceu no hospital de São João, no Porto, o segundo bebé filho de uma mulher infetada com Covid-19.







O menino nasceu de cesariana, esta madrugada, e tanto a mãe como o filho "estão bem", acrescentou a mesma fonte do Centro Hospitalar e Universitário São João, em declaraçoes à agência Lusa.







A 17 de março nasceu o primeiro bebé - uma menina - de uma mulher com o novo coronavírus no país e os dois testes que lhe foram realizados deram negativo para a infeção.







10h30 - 198 mortos na Alemanha





A Alemanha registou mais 44 vítimas mortais por Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da epidemia houve 198 mortos. Ainda assim, o país tem uma baixa letalidade quando comparado com outros países europeus.





Segundo dados da página oficial do Instituto Robert Koch, entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças, o país confirma 36.508 infetados, com um crescimento de 4.954 face ao dia anterior.





O Bundestag (câmara baixa do parlamento alemão) aprovou esta quarta-feira um pacote de medidas de apoio à economia, o maior desde a II Guerra Mundial, com um volume total de 750 mil milhões de euros para ajudar a enfrentar os efeitos da pandemia.







10h22 - Grupo Lusíadas disponibiliza mais de 200 camas e 50 ventiladores











Luís Drummond Borges, administrador do grupo Lusíadas Saúde, destaca, em declarações à RTP, que o grupo vai disponibilizar 231 camas para doentes com Covid-19 e ainda 54 ventiladores.

Luís Drummond Borges, administrador do grupo Lusíadas Saúde, destaca, em declarações à RTP, que o grupo vai disponibilizar 231 camas para doentes com Covid-19 e ainda 54 ventiladores.

O grupo Lusíadas é um dos privados que passa a apoiar o Serviço Nacional de Saúde no combate à epidemia com o início da fase de mitigação.





10h18 - África com 72 mortos e 2.700 casos





O número de mortes causadas pela Covid-19 em África subiu para 72, com o número de casos acumulados a ultrapassar os 2.700 em 46 países.





Até ao momento foram registadas mortes em 16 países africanos: Argélia, Burkina Faso, Camarões, República Democrática do Congo, Egito, Gabão, Gâmbia, Gana, Maurícias, Marrocos, Nigéria, Sudão, Tunísia, Zimbabué, Cabo Verde e Níger.





O norte de África - sobretudo o Egito e a Argélia - é a região com registo de mais casos e mortes associadas à doença, contabilizando 1.159 infeções, 53 mortes e 180 doentes recuperados.







10h00 - OMS agradece "sacrifício" no adiamento dos Jogos Olímpicos







O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) agradeceu ao Comité Olímpico Internacional e ao primeiro-ministro japonês o “sacrifício” que fizeram ao adiar os Jogos Olímpicos Tóquio2020 devido à pandemia da Covid-19.





“Agradeço ao primeiro-ministro Shinzo Abe e aos membros do COI por terem feito esse sacrifício para proteger a saúde dos atletas, dos espetadores e dos membros da organização”, declarou Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa.





Ao mesmo tempo que saudava a decisão “difícil, mas sábia”, o diretor geral da OMS disse esperar “com impaciência os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos do próximo ano” que serão, nas suas palavras, “uma das maiores e mais bonitas celebrações da nossa unidade partilhada”.







9h54 - Fase de mitigação inclui hospitais privados e centros de saúde





Nesta nova fase do combate à Covid-19, os centros de saúde e hospitais privados passam a estar também na linha da frente do combate à pandemia.



A partir de agora todos os agrupamentos de centros de saúde do país devem criar pelo menos uma área restrita para suspeitos e doentes Covid-19.



Os hospitais privados passam a apoiar o Serviço Nacional de Saúde, e a receber também doentes com covid-19.



Este apoio dos privados significa mais 450 camas nos cuidados intensivos e 250 ventiladores



Prevê também que maioria dos doentes faça a recuperação em casa e apenas os mais críticos, cerca de 5%, sejam internados.









Em entrevista à RTP, Óscar Gaspar, presidente da Associação de Hospitalização Privada, explicou como se cumprirá o plano de combate em articulação com o SNS.





9h25 - Infarmed alerta para medicamentos falsificados





O Infarmed alerta para a possibilidade da existência de medicamentos falsificados na internet no âmbito da pandemia da Covid-19. A Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde apela aos consumidores para comprarem apenas em sites autorizados.







Para adquirir medicamentos de forma segura, o Infarmed aconselha a verificar a autenticidade da página clicando no logótipo e confirmando se está registada em www.infarmed.pt





O Infarmed lembra ainda que "não existem medicamentos autorizados para prevenir ou tratar a Covid-19" e recomenda a quem apresentar sintomas para contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24).







9h22 - Rússia suspende voos internacionais





A Rússia vai suspender todos os voos internacionais a partir da meia-noite de sexta-feira. O decreto aplica-se a todos os voos de entrada e saída do território russo, com exceção dos aparelhos fretados e que realizam ligações especiais de repatriamento de cidadãos russos no estrangeiro.







Até ao momento a Rússia já tinha reduzido de forma gradual as ligações aéreas internacionais.





O balanço oficial de Moscovo indica que no país 658 pessoas estão infetadas com o novo coronavírus e que dois pacientes morreram da doença, um deles tinha 73 anos e o outro 88 anos de idade.







9h08 - Conselho Europeu procura resposta concertada à pandemia





Neste encontro de chefes de Estado e de Governo, vão estar em cima da mesa os chamados eurobonds, títulos de dívida conjunta para colocar em pé de igualdade os países europeus, no momento de procurar financiamento nos mercados.

Os 27 chefes de Estado e de Governo reúnem-se pela terceira vez em três semanas para procurar respostas concertadas à pandemia. O encontro por videoconferência começa às 15h00.



Os 27 chefes de Estado e de Governo reúnem-se pela terceira vez em três semanas para procurar respostas concertadas à pandemia.O encontro por videoconferência começa às 15h00.

8h30 - Ordens profissionais de Saúde pedem mais testes e equipamentos de proteção individual





Numa carta aberta ao primeiro-ministro , a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Enfermeiros e a Ordem dos Farmacêuticos acusam o Governo e, em particular, o Ministério da Saúde, de não estar "a acautelar medidas básicas e que podem comprometer todo o esforço de combate a este surto".









"Neste momento são várias as falhas de segurança, faltando desde máscaras, a luvas, fatos de proteção e desinfetantes alcoólicos, o que é extensível à rede de farmácias", assinalam.







Covid-19. Ordens pedem mais testes e equipamentos de proteção individual - RTP Notícias https://t.co/4Cks3wVETE — RTPNotícias (@RTPNoticias) March 26, 2020



Por fim, as três ordens opõem-se ainda à "aplicação conservadora dos testes", tanto nos profissionais como nos casos suspeitos entre cidadãos, tendo em conta a orientação em vigor desde a semana passada, que estabelece que só em caso de febre ou de sintomas respiratórios compatíveis com a Covid-19 é que os médicos são testados.







As associações profissionais referem ainda que esta orientação "vai em sentido contrário ao que se tem feito em países que têm publicado alguns artigos com os bons resultados no controlo do surto", como a Coreia do Sul ou a Alemanha.









Até quarta-feira, os Estados Unidos registaram 1.031 vítimas mortais provocadas pelo novo coronavírus. De acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins , há 68.572 casos de infeção, o que coloca o país em terceiro lugar, logo atrás da Itália e da China, em relação ao número de infetados.





Nova Iorque é um dos estados mais atingidos, tendo-se registado 280 mortos só na cidade de Nova Iorque.







8h12 - China com 67 casos importados





A China anunciou esta quinta-feira 67 novos casos da Covid-19, todos vindos do exterior. Nas últimas 24 horas morreram mais seis pessoas no país devido ao novo coronavírus.







Para impedir uma segunda vaga de contágios no país, o Governo chinês impôs na semana passada uma quarentena rigorosa de 14 dias a quem entrar na China.







Desde o início da epidemia na China morreram 3.287 pessoas. Houve 81.285 infetados durante a crise e 3.947 destes mantêm-se com a infeção ativa, 1.235 em estado grave.





Nesta altura, a China continental está a regressar gradualmente à normalidade, após dois meses de paralisia, sobretudo na província de Hubei.







7h43 - Detidos



Há três distritos em alerta laranja decretado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil: Lisboa, Porto e Braga.



Já foi repatriada a maioria dos estrangeiros que estavam no navio de cruzeiro atracado em Lisboa. Ontem realizaram-se voos para a Alemanha e Itália. À noite houve uma ligação aérea para Brasil.

Os últimos números

A situação nos lares



Os lares passam a ter um local próximo para colheita ou entrega de análises, seja privado ou do Serviço Nacional de Saúde.

Regressos

Lembram também que a falta de equipamentos individuais de proteção está a contribuir para que "entre o número de infetados, ou de pessoas colocadas em quarentena por contacto com caso positivo, estejam muitos profissionais de saúde".Aumentou para 39 o número de pessoas detidas por desobediência às normas impostas pelo estado de emergência .Em comunicado, o Ministério da Administração Interna informou ainda que 649 estabelecimentos foram encerrados por incumprimento.Em causa está o crime de desobediência em relação ao confinamento obrigatório e outras situações de desobediência ou resistência.O Mimistério da Administração Interna reitera o apelo a todos cidadãos para que cumpram o que está previsto de forma a conter a propagação do novo coronavírus.Portugal entrou na fase de mitigação da pandemia da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. É a terceira e a mais elevada prevista pela Direção-Geral da Saúde.A fase de mitigação siginifica que já existe transmissão comunitária e envolve todo o sistema de saúde: público e privadoA ação das autoridades de saúde baseia-se agora em reduzir a propagação do novo coronavírus de forma a diminuir o número de vítimas mortais.Nesta nova fase, centros de saúde e hospitais privados passam a estar também na linha da frente do combate à pandemia.De ora em diante, todos os agrupamentos de centros de saúde do país devem criar pelo menos uma área restrita para suspeitos e doentes Covid-19. Poderá haver até centros de saúde exclusivos para estes casos.Os hospitais privados passam a apoiar o Serviço Nacional de Saúde e a receber também doentes com Covid-19.Este apoio dos privados significa mais 450 camas nos cuidados intensivos e 250 ventiladores.Prevê-se também que maioria dos doentes faça a recuperação em casa e apenas os mais críticos - cerca de cinco por cento - sejam internados.Na fase de mitigação, estão previstos testes de despistagem a todos os casos supeitos de infeção, mediante prioridades.Em primeiro lugar estão os doentes com critério de internamento hospitalar. Seguem-se os recém-nascidos e as grávidas e em terceiro lugar os profissionais de saúde com sintomas. Logo a seguir na lista surgem pessoas com menor imunidade e em situação mais vulnerável.No caso dos lares, passará a haver laboratórios privados para realizarem os testes, o mais próximo possivel da instituição.Os mais recentes dados da Direção-geral da Saúde, relativos a quarta-feira, dão conta de 43 vítimas mortais de infeção pelo novo coronavírus - mais dez do que no dia anterior.Há também mais 633 casos de infeção, num total de 2995. É uma subida de 21 por cento.Duzentos e setenta e seis infetados estão internados - 61 em unidades de cuidados intensivos.O continente europeu, com cerca de 240 mil infetados, é aquele onde aparece, por estes dias, o número mais expressivo de casos.Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais: 7503 mortos em 74.386 casos registados até ao momento.Dois idosos da residência sénior O Amanhã da Criança, na Maia, morreram infetados. Outros três utentes tiveram de ser internados, por apresentarem sintomas agudos.Naquela residência permanecem nove idosos em isolamento; outros 26 aguardam os resultados dos testes.Há também dez funcionários infetados e 20 idosos que ainda não fizeram os exames.Em Albergaria-a-Velha, distrito de Aveiro, 25 idosos e seis funcionárias estão viver fechados no lar. Já morreu uma idosa de 89 anos que ali estava internada.Há pelo menos mais três infetados: dois idosos e uma funcionária.O lar está encerrado por indicação das autoridades de saúde.Uma idosa que estava infetada num lar em Resende acabou por morrer. A mulher de 94 anos estava internada na unidade de cuidados continuados da Santa Casa de Misericórdia.O secretário de Estado da Saúde afirma que os lares de idosos são uma grande preocupação e insistiu na importância dos planos de contingência. António Lacerda Sales adiantou que estão a ser articuladas respostas específicas para essas instituições.Centenas de portugueses que quiseram regressar a Portugal por causa da pandemia aterraram na quinta-feira em Lisboa. Muitos tiveram de esperar vários dias para conseguirem a viagem.Há relatos de pessoas que, mesmo tendo bilhete, não conseguiram embarcar.