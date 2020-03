Acompanhamos aqui os desenvolvimentos sobre a propagação do novo coronavírus à escala internacional. Em Portugal, o Presidente da República está em auscultações para decidir sobre o prolongamento do estado de emergência.

8h49 - Números na Síria são “o topo do icebergue”



O chefe da agência da ONU para os Assuntos Humanitários disse na segunda-feira que os dez casos de Covid-19 registados na Síria e a vítima mortal provocada pela doença são apenas “o topo do icebergue”. Mark Lowcock avisou que é de esperar “um impacto devastador” naquele país, sobretudo nas comunidades mais vulneráveis.







"Todos os esforços para prevenir, detetar e responder à Covid-19 são impedidos pelo frágil sistema de saúde sírio", avisou. Após nove anos de guerra civil, apenas metade dos hospitais e centros de cuidados primários estavam a funcionar no final de 2019.







Em declarações ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, Mark Lowcock falou ainda dos elevados movimentos da população no território e da falta de equipamentos essenciais, como ventiladores e equipamentos de proteção individual. Há ainda as dificuldades de isolamento em locais como campos de refugiados ou em comunidades sobrepovoadas com baixos níveis de serviços sanitários.







enviado especial da ONU para a Síria , Geir Pedersen, avisou durante a videoconferência do Conselho de Segurança das Nações Unidas que o país corre grandes riscos de não ser capaz de conter a pandemia e apelou a um cessar-fogo "completo, imediato e nacional".





8h24 - Mais de três mil mortos nos EUA





O número de vítimas mortais por Covid-19 nos Estados Unidos ultrapassou os 3.000 na segunda-feira a noite. A marca dos 2.000 mil mortos tinha sido ultrapassada no sábado.







Há agora 163 mil casos de informação confirmados. Os EUA são o país com mais casos do novo coronavírus.







8h15 - Jovem de 14 anos terá morrido de meningite











O resultado da autópsia aponta para que o adolescente tenha sido vítima de meningite.

Tinha testado positivo, mas o jovem de 14 anos, natural de Ovar, não terá morrido devido ao novo coronavírus. É o que adianta o Jornal de Notícias desta terça-feira.O resultado da autópsia aponta para que o adolescente tenha sido vítima de meningite.



Falta a confirmação oficial por parte das autoridades de saúde, que até agora não tinham contabilizado a morte deste jovem de 14 anos como um óbito relacionado com a Covid-19.





7h54 - Conselhos da DGS para a alimentação das crianças





O primeiro-ministro afirma que as medidas restritivas vão continuar , com ou sem estado de emergência. António Costa relembra que o país vai entrar no mês mais crítico da pandemia e admite uma situação muito dificil para os hospitais.

Números em Portugal

Máscaras em cadeias



Situação nos lares

A Direção-Geral da Saúde propõe um reforço dos legumes e fruta na alimentação das crianças e apela aos pais para que evitem ter em casahipercalóricos no decurso do isolamento social.Num manual publicado no portal da entidade, com os cuidados a ter para uma alimentação saudável e sugestões de atividades para crianças durante a pandemia da Covid-19, recorda-se que a necessidade de uma permanência mais prolongada em casa conduz a uma menor atividade física e a alterações nos padrões de compra de alimentos que podem colocar algumas crianças em risco."O consumo de alimentos hipercalóricos e de menor densidade nutricional associado ao sedentarismo podem promover o ganho de peso e o aparecimento de doenças associadas no futuro", alerta a DGS.O Presidente da República começa esta terça-feira a ouvir especialistas e políticos para depois decidir sobre o prolongamento do estado de emergência.Marcelo Rebelo de Sousa já ouviu os parceiros sociais. Agora reúne-se no Infarmed com especialistas da área da saúde.Estão também presentes o primeiro-ministro, o presidente da Assembleia da República, líderes partidários e de confederações sindicais e patronais.Esta segunda reunião no Infarmed vai contar também com o Conselho de Estado, por videoconferência.Na quarta-feira, o Chefe de Estado vai reunir-se com o Governo.O período legal do estado de emergência termina à meia-noite da próxima quinta-feira.O número de novas infeções por coronavírus aparenta estar a desacelerar em Portugal: de domingo para segunda-feira houve um aumento de 7,5 por cento no numero de casos.Desde sexta-feira que esta tendência se mantém. No total, há agora 6408 pessoas com Covid-19 em Portugal. A doença causou 140 mortes.Entre os infetados pelo novo coronavírus, estão 853 profissionais de saúde, dos quais 209 médicos e 177 enfermeiros.Os números foram acançados pelo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, que assinalou que "ficar em casa é salvar vidas".No plano da atuação das forças de segurança, foram já detidas 81 pessoas por alegada violação das normas do estado de emergência. e mais de 1500 estabelecimentos foram encerrados por não estarem a cumprir as regras.A Guarda Nacional Republicana tem levado a cabo ações de fiscalização e aconselhamento.Foram entretanto entregues 22 mil máscaras a reclusos da região norte. Os números são do Ministério da Justiça.A tutela garante que, deste número, 13.900 foram distribuídas pelos estabelecimentos prisionais e centros educativos. As restantes 9100 foram entregues ao Hospital Prisional.As próprias reclusas do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo estão a produzir material de proteção a ser remetido para aquela unidade.O programa de testes de despiste da Covid-19 nos lares de idosos arrancou na segunda-feira - Lisboa, Aveiro, Évora e Guarda são os primeiros municípios onde haverá recolhas, mas o projeto deverá chegar a todo o país.Algumas destas instituições lares queixam-se da falta de material e do tempo de apuramento do resultado dos testes. Apelam ainda à ministra da Saúde, Marta Temido, para que os idosos infetados vão para hospitais, mesmo que não tenham sintomas.O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou até ao momento mais de 750 mil pessoas em todo o mundo. Morreram mais de 36 mil. Pelo menos 148.500 dos casos foram dados como curados.