Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

7h20 - Mais de três mil profissionais de saúde já morreram vítimas de Covid-19 em todo o mundo



É uma estimativa feita pela Amnistia Internacional. A organização publicou hoje um relatório que indica que estes números até podem estar abaixo da realidade.







A Amnistia considera também que os Governos de vários países devem ser responsabilizados por estas mortes, caso se comprove que não conseguiram providenciar proteção a quem esteve na linha da frente do combate ao novo vírus da pneumonia.





7h05 - França limita companhias aéreas chinesas a um voo por semana



A França decidiu limitar o número de voos semanais operados pelas companhias aéreas chinesas a um por semana, em nome da reciprocidade em relação à Air France, anunciou hoje a embaixada francesa em Pequim.







Primeiro país a ser afectado pela covid-19, a China reduziu drasticamente as ligações com o resto do mundo no final de março. Desde 08 de junho, Pequim tem permitido que várias companhias aéreas estrangeiras, incluindo a Air France, operem um voo por semana de e para o país.





Por outro lado, as três principais companhias aéreas chinesas (Air China, China Oriental, China Meridional) podiam até agora operar, cada uma, um voo semanal China-França (três no total). As autoridades francesas procuram garantir à Air France os mesmos direitos, o que seria equivalente a três rotas semanais para a China.





"Na ausência de progressos (...), temos vindo a aplicar uma estrita reciprocidade desde sexta-feira passada", informou a embaixada de França na capital chinesa.





7h00 - Índia regista novo máximo diário de 28.701 casos e 500 mortos



A Índia registou 28.701 novas infeções por covid-19 nas últimas 24 horas, um novo máximo diário, além de 500 mortes, de acordo com dados oficiais.





No total, já morreram 23.174 pessoas, tendo sido diagnosticados 878.254 casos desde o início da epidemia no país.







Nova Deli, Bombaim, Chennai, Bangalore e Pune estão entre as principais cidades indianas com aumento de infeções.







Vários estados indianos introduziram o recolher obrigatório ao fim de semana e anunciaram o confinamento de áreas de alto risco, para travar a propagação do novo coronavírus (SARS-CoV-2).





A Índia é o terceiro país com mais casos do novo coronavírus, depois de Estados Unidos e Brasil.



António Costa reúne-se hoje com homólogo holandês em Haia

O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se hoje em Haia com o seu homólogo holandês, Mark Rutte, no quadro dos encontros bilaterais que tem mantido com outros líderes europeus antes do Conselho Europeu.









Após ter recebido na passada semana, em Lisboa, os chefes de Governo de Espanha, Pedro Sánchez, e de Itália, Giuseppe Conte, para preparar a cimeira de 17 e 18 de julho, Costa desloca-se esta segunda-feira à Holanda, um dos países 'frugais', com posições mais divergentes face à portuguesa.

Mais de 3 mil profissionais de saúde em todo o mundo morreram infetados

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia voltam a reunir-se hoje em Bruxelas, quase cinco meses depois do último Conselho presencial, celebrado em fevereiro, antes de a pandemia. Desde então que as reuniões foram feitas em videoconferência.Neste seu regresso físico a Bruxelas, os chefes de diplomacia da UE têm uma agenda preenchida, que contempla temas tão diversos como o impacto da pandemia na América Latina, a situação na Líbia, em Hong Kong e na Venezuela, e ainda as relações UE-Índia, as relações UE-África, o Processo de Paz do Médio Oriente e as negociações para o acordo pós-Cotonou, além de um debate sobre a Turquia.Aproveitando este regresso a Bruxelas, o ministro Augusto Santos Silva tem ainda previsto um encontro com o comissário europeu do Comércio, Phil Hogan.A 'rentrée' de Conselhos da UE presenciais na capital belga ocorre na semana em que também os chefes de Estado e de Governo dos 27 voltam finalmente a reunir-se fisicamente, numpara ultrapassar a profunda crise provocada pela pandemia de covid-19.Contudo, apesar das diferenças de posicionamento entre Portugal e a Holanda na União Europeia, António Costa tem uma boa relação pessoal com Mark Rutte, tendo já sido recebido em Haia no início do seu mandato como primeiro-ministro, em 2016. Por sua vez, o chefe do Governo holandês também já realizou uma visita oficial a Portugal.Depois da reunião em Haia,deslocando-se a Budapeste, onde será recebido na terça-feira pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.Além das reuniões presenciais, Costa tem mantido nos últimos dias diversos contactos, por telefone e por videoconferência.Na sexta-feira, o presidente do Conselho Europeu,Por outro lado, mantém o valor do Fundo de Recuperação sugerido pelo executivo comunitário, assim como o equilíbrio entre subvenções e empréstimos, prevendo que dois terços (500 mil milhões de euros) sejam canalizados para os Estados-membros a fundo perdido e o restante (250 mil milhões) na forma de empréstimos.assume mesmo que, na realidade, o número de óbitos de profissionais de saúde seja maior.A pandemia provocada pelo novo coronavírusSegundo o relatório da agência de notícias francesa, baseado em dados oficiais dos países, mais de 12.798.410 casos de Covid-19 foram oficialmente diagnosticados em 196 países e territórios desde o início da pandemia, dos quais pelo menos 6.811.600 são agora considerados curados.momento em que a taxa de letalidade da doença está fixada em 3,9%, informou hoje o Ministério da Saúde brasileiro.Os dados integram o mais recente boletim divulgado pelo executivo, que dá conta que o país sul-americano totaliza agora 72.100 óbitos e 1.864.681 de casos de infeção desde o início da pandemia, estando ainda a ser investigada uma eventual relação de 4.063 óbitos com a doença provocada pelo novo coronavírus.