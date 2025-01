Distúrbios alimentares podem estar relacionados com atraso no desenvolvimento do cérebro

Estima-se que mais de 55 milhões de pessoas em todo o mundo, especialmente adolescentes e mulheres jovens, enfrentem perturbações alimentares que afetam a saúde mental e física, segundo o site do Comité Económico e Social Europeu.

Os sintomas das perturbações “acompanham-se de alterações do comportamento, nomeadamente do padrão de ingestão alimentar, dos pensamentos e das emoções”, de acordo com a informação divulgada no site do Serviço Nacional de Saúde (SNS).Em alguns casos, as perturbações do comportamento alimentar podem estar relacionadas com distúrbios depressivos, ansiedade, pânico, dependência de álcool ou outros tóxicos.No processo da investigação publicada pelaa 10 de janeiro, a amostra de cerca de mil jovens, oriundos de diferentes países, como Inglaterra, Irlanda, França e Alemanha, forneceu diversas informações sobre os dados genéticos, preencheu o Questionário de Três Fatores Alimentares-avaliação mais utilizados para estudar diferentes comportamentos alimentares - e realizou exames de ressonância magnética em duas fases etárias: aos 14 e aos 23 anos.