Eleições França. Extrema-direita mantém vantagem sobre esquerda e `macronistas` na última sondagem

A União Nacional (RN, na sigla em francês) tem 36% das intenções de voto, o mesmo número que no último estudo de opinião do Ifop, ao passo que a coligação das esquerdas Frente Popular continua com 28,5% e o bloco do Presidente da República francês, Emmanuel Macron, se mantém nos 21%.

O partido conservador Os Republicanos (LR, na sigla em francês) sofre uma descida ligeira, meio ponto percentual, para 6%.

A sondagem, realizada para o diário Le Figaro, o canal televisivo LCI e a Sud Radio, prevê entre 220 e 260 mandatos parlamentares para a RN e seus aliados, aquém dos 289 necessários para obter uma maioria absoluta na Assembleia Nacional francesa.

A Frente Popular conquistará entre 180 e 210 deputados e o bloco de Macron entre 75 e 110, o que, a confirmar-se, representará uma acentuada queda, em relação aos 250 que obteve há dois anos.

O conservador LR elegerá entre 23 e 50 deputados, e o parlamento terá ainda entre cinco e nove independentes de esquerda.

Atualmente, o bloco de Macron tem uma maioria relativa de 250 deputados, a extrema-direita tem 88, a esquerda 149 e o LR 61. Há também 22 regionalistas de diversos territórios e sete não-inscritos.

Cerca de 66% dos inquiridos afirmam a intenção de votar na primeira volta (mais 1,5 pontos percentuais que na anterior sondagem). A título de comparação, na primeira volta de 2022, a taxa de participação foi de apenas 47,51% dos eleitores.

Além disso, 82% dos que disseram que vão votar estão certos da sua escolha, enquanto 18% indicaram que poderão ainda mudar de ideias.

A sondagem foi realizada com base numa amostra de 2.343 pessoas, inquiridas entre o passado sábado e hoje.