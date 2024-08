Eleições Moçambique. Igreja Católica ameaça afastar padre candidato a governador provincial

Raul é candidato a governador da província de Nampula pelo Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira maior força parlamentar do país.

"Se o reverendíssimo padre Fernão Magalhães Raul persistir na sua decisão, a Igreja poderá impor-lhe a pena canónica de suspensão a ´divinis`, isto é, de proibição do exercício de atos de direitos e de poder adquiridos das ordens sagradas", refere-se num comunicado da Arquidiocese de Nampula, a que a Lusa teve hoje acesso.

"Se não o fizer, poderá ser-lhe aplicada uma pena mais grave, sem excluir a possibilidade de perda do estado clerical", avança-se na nota.

No comunicado adianta-se que, dada a sua indisponibilidade, o padre Fernão Magalhães Raul cessou as funções de pároco de Cazuzu, em Nampula, tendo sido substituído por um padre da Paróquia Nossa Senhora das Graças de Murrupula.

"O presente comunicado não dispensa o reverendíssimo padre Fernão Magalhães Raul do ministério sacerdotal, mas é uma medida que visa dissipar completamente quaisquer equívocos do povo de Deus e da sociedade, em geral, quanto ao posicionamento da Igreja em relação à candidatura do referido sacerdote", lê-se no texto, assinado pelo arcebispo de Nampula, Inácio Saure.

A candidatura, prossegue a Igreja, é um assunto exclusivamente pessoal e nada tem a ver com a Arquidiocese de Nampula e toda a Igreja Católica.

Segundo o documento, Fernão Magalhães Raul disse não estar disposto a deixar o ministério sacerdotal, mas também rejeita a possibilidade de abandonar a sua candidatar a governador da província de Nampula, estando já em ações de campanha.

"Há incompatibilidade, segundo algumas pessoas, devido à neutralidade da própria Igreja, mas esta é uma questão de liberdade de escolha. A escolha é estar ao lado do povo", declarou Fernão Magalhães Raul, citado pelo canal privado STV, durante uma atividade de campanha eleitoral em Nampula.

Moçambique realiza em 09 de outubro as eleições presidenciais, que vão decorrer em simultâneo com as legislativas e eleições dos governadores e das assembleias provinciais.