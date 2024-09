Justiça neerlandesa pede até 14 anos de prisão para paquistaneses que ameaçaram Wilders

Trata-de do `mullah` Muhammed Ashraf Jalali, de 56 anos, que apelou aos seus seguidores para enforcarem ou decapitarem Wilders, e de Saad Hussain Rizvi, de 29 anos, líder do partido extremista Tehreek-e-Labaik Pakistan (TLP).

Ambos foram julgados à revelia e, segundo a estação de televisão pública holandesa NOS, residem no Paquistão.

No julgamento, hoje realizado no tribunal de alta segurança de Schiphol, Wilders compareceu para falar sobre o impacto que as ameaças de morte tiveram na sua vida.

Numa longa intervenção, o líder do Partido para a Liberdade (PVV) explicou como viveu sob proteção durante anos devido a essas e outras ameaças de morte.

Os Países Baixos não têm um acordo de extradição com o Paquistão.