Líderes europeus apelam à divulgação das atas na Venezuela

, lê-se na declaração conjunta do presidente da República Francesa, do presidente do Conselho de Ministros da República Italiana, do Chanceler da República Federal da Alemanha, do presidente do Governo da Espanha, do primeiro-ministro dos Países Baixos, do primeiro-ministro da República da Polónia e do primeiro-ministro da República Portuguesa.Os líderes europeus referem quCondenam ainda as detenções ou ameaças do regime e garantem apoiar o apelo por democracia e paz., acrescentam.

“Continuaremos com os nossos parceiros acompanhando de perto a situação e apoiando o apelo por democracia e paz do povo venezuelano”.





Joint statement by France, Italy, Germany, Spain, the Netherlands, Poland and Portugal on Venezuela, following last Sunday’s presidential election:https://t.co/JljQF79GuT — Élysée (@Elysee) August 4, 2024





O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apoia a posição do Governo de Portugal e de outros seis países europeus que exigem transparência dos resultados das eleições na Venezuela.

Na passada segunda-feira a Comissão Nacional de Eleições da Venezuela proclamou Nicolás Maduro vencedor das eleições presidenciais realizadas no domingo, com 51,2% dos votos.Por sua vez, o bloco maioritário da oposição publicou os resultados no seu portal na Internet, que alegadamente deram uma vitória esmagadora ao seu candidato, Edmundo González Urrutia, que conta com o apoio da líder da oposição María Corina Machado, impedida pelo regime `chavista` de participar nas eleições.Desde então têm-se sucedido manifestações, especialmente contra o regime de Nicolás Maduro, algumas violentamente reprimidas.Já morreram pelo menos 13 pessoas e foram detidas mais de 1.200.