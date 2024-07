Mais de 100 mortos em manifestações no Bangladesh

No Bangladesh, as manifestações de protesto contra as quotas de contratação pública já fizeram mais de uma centena de vitimas mortais.

Tem havido conflitos nas ruas entre estudantes e as autoridades, de que resultaram centenas de feridos: 300 são polícias.



Os protestos começaram no início do mês e estão cada vez mais graves.



As quotas da contratação pública privilegiam familiares de veteranos, algo que a população contesta. Na sexta-feira, um grupo de manifestantes invadiu mesmo uma prisão e libertou centenas de detidos.



O Governo do Bangladesh decretou recolher obrigatório e pediu ao exército o envio de tropas para ajudar a polícia a controlar os próximos distúrbios.