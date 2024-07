Nancy Pelosi anuncia apoio a candidatura de Harris

"É com imenso orgulho e entusiasmo sem limites pelo futuro do nosso país que apoio a candidatura da vice-presidente Kamala Harris à presidência dos Estados Unidos", escreveu Pelosi, numa mensagem na rede social X.

"Tenho testemunhado a força e a coragem de Kamala Harris como defensora das famílias trabalhadoras, lutando principalmente pelo direito de escolha da mulher. Pessoalmente, conheço Kamala Harris há décadas como enraizada em valores fortes, na fé e no compromisso com o serviço público", acrescentou Pelosi, mostrando-se confiante de que a atual vice-presidente poderá vencer o republicano Donald Trump.

Segundo a imprensa norte-americana Pelosi foi uma das figuras que nos bastidores pediu ao Presidente Joe Biden para se afastar da corrida presidencial, tendo elogiado a forma como acabou por fazer o anúncio dessa decisão.

Contudo ainda não se tinha pronunciado até agora sobre a candidatura alternativa de Kamala Harris.

"No Partido Democrata, a nossa diversidade é a nossa força e a nossa unidade é o nosso poder", concluiu Pelosi.

Segundo uma contagem elaborada pela AP, menos de 24 horas depois de o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ter abandonado a corrida presidencial, Harris conseguiu o apoio de mais de 700 delegados que confirmaram que vão votar nela na Convenção Nacional Democrata, que vai decorrer em Chicago de 19 a 22 de agosto.

Este número de delegados representa mais de um terço dos necessários para confirmar a nomeação.

Após várias semanas de pressões, nomeadamente de diversas figuras importantes do aparelho democrata, Biden cedeu e decidiu no domingo abandonar a corrida à reeleição, justificando a decisão com o interesse do Partido Democrata e do país.

Pouco depois de ter anunciado a sua desistência, o Presidente norte-americano declarou o seu "apoio total" à vice-presidente Kamala Harris como candidata presidencial do Partido Democrata às eleições de 05 de novembro.

Harris agradeceu o apoio e aceitou o desafio de iniciar a campanha para se tornar a candidata democrata e enfrentar o candidato republicano e ex-presidente Donald Trump.