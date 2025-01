"Nunca tive ilusões". Marcelo avisa que Trump de agora "é o mesmo" de antes

“Tive a oportunidade, por estar há muito tempo em funções, de ter conhecido bem o presidente Trump na primeira encarnação. Ele é o mesmo. Está a fazer aquilo que teria feito se tivesse ganho a Joe Biden as eleições que perdeu”, assegurou Marcelo Rebelo de Sousa.“Eu nunca tive ilusões e disse-o durante a campanha eleitoral”, afirmou. “Que (…), e que iria ter o apoio dos grupos económicos que atuam na China e na Rússia e que estivessem interessados nessa triangulação”.O presidente da República disse ter também alertado, na altura, que“É o mesmo presidente Trump para quem o Pacífico é muito importante, para quem as relações com a China são muito importantes, para quem as relações com a Rússia são iguais ao que eram já no primeiro mandato, em que a Rússia não é um problema para a sua visão dos Estados Unidos”, elaborou.Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, “a Europa, ao contrário do que é a orientação tradicional, expressa na NATO e em várias cooperações, não é (…) importante para a Administração” Trump.Os riscos do novo mandato de Donald Trump para a Europa deverão ser debatidos no, antigo presidente do Banco Central Europeu.