Portugal convidado a integrar conselho do Centro para o Diálogo Internacional KAICIID

A delegação do KAICIID, liderada pelo secretário-geral Zuhair Alharthi, dirigiu o convite oficial ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, numa reunião no Palácio das Necessidades, segundo nota enviada à Lusa.

O secretário-geral afirmou que a inclusão de Portugal no órgão diretivo da organização "será um passo fundamental no reforço dos esforços coletivos [do KAICIID] para promover o diálogo e a cooperação entre culturas e religiões".

Esta é a primeira vez, desde a criação do Conselho em 2012, que o KAICIID expande o órgão, que já conta com a participação de Espanha, Áustria, Arábia Saudita e Santa Sé.

Este conselho supervisiona as operações, o programa de trabalho e os acordos internacionais da organização sediada em Lisboa, para além de nomear os membros do Fórum Consultivo da KAICIID, composto por vários líderes religiosos, e decidir sobre a admissão de novos membros e observadores na organização.

"É uma honra para nós ter Portugal, o nosso país anfitrião, a juntar-se potencialmente a nós ao nível da governação", adiantou Alharthi.

A reunião no Palácio das Necessidades contou também com a presença do embaixador António de Almeida Ribeiro, secretário-geral adjunto da KAICIID e antigo Embaixador de Portugal junto da Santa Sé.