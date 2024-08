Portuguesa diz que nunca viveu verão tão quente em Atenas onde os fogos estão à porta

Maria da Piedade Maniatoglou, de 67 anos, disse à agência Lusa, por telefone, que o calor é muito e que as autoridades já disponibilizaram vários espaços, como o Estádio Olímpico de Atenas, para acolher quem teve de deixar as suas casas, quem precise de fugir do fumo ou simplesmente se refrescar com a ajuda do ar condicionado.

Tal como nos anos anteriores, a subida da temperatura tem sido acompanhada pelo registo de vários incêndios, alguns deles a chegar às portas da capital, Atenas.

Um fogo que deflagrou quinta-feira perto da aldeia de Varnava, a cerca de 40 quilómetros a norte de Atenas, propagou-se rapidamente para sul durante a noite até à aldeia de Penteli, a cerca de 15 quilómetros a norte da capital e no limite do tecido urbano da cidade.

Em consequência dos fogos que alastram rapidamente devido aos fortes ventos e à vegetação que a tal é propícia, as autoridades ordenaram esta madrugada a evacuação de oito aldeias a sul do Monte Penteli, depois da mesma medida envolver outras 15 aldeias mais a norte, evacuadas no domingo, num total de 35.000 pessoas afetadas.

Maria da Piedade Maniatoglou indicou que, principalmente no domingo, o céu estava muito escuro devido ao fumo e sentia-se o cheiro a queimado.

"As pessoas que vivem nas periferias da cidade estão a viver situações muito difíceis. Os meios aéreos tiveram de parar durante a noite e durante esse período os fogos continuaram a avançar. É muito complicado", disse.

A Grécia é um dos principais destinos turísticos da Europa, acolhendo nesta altura milhares de turistas, incluindo portugueses.

A presença dos portugueses é visível nas ilhas, mas também na capital Atenas.

No ano passado, os fogos que se registaram afetaram várias famílias de portugueses e alguns relataram verdadeiras odisseias para conseguirem fugir das chamas e atingirem um lugar seguro.

Registou-se mesmo a maior operação de evacuação alguma vez realizada na Grécia devido aos incêndios que assolaram, em julho, a ilha turística de Rodes.

Maria da Piedade Maniatoglou, que se habituou às altas temperaturas do verão, afirmou que não se lembra de uma estação tão quente. "Está a ser um Verão extremamente sequíssimo, não chove há meses, os ventos são fortes e ajudam as chamas. Já houve casas que arderam, mas felizmente ainda não há registo de vítimas".

Segundo os bombeiros, nas últimas 24 horas ocorreram cerca de 40 incêndios na Grécia, a maioria dos quais (33) foram extintos antes de se propagarem.