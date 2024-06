Primeira mulher presidente do México. Uma "dama de gelo" especializada em alterações climáticas

O impacto da eleição da primeira mulher para a Presidência do México é resumido pelas palavras de Edelmira Montiel, de 87 anos, que vive no mais pequeno Estado mexicano, localizado no centro do país.

“Nunca imaginei que um dia votaria numa mulher (…), antes não podíamos nem votar, quando pudemos era para votar em quem o seu marido lhe dizia para votar. Graças a Deus que isso mudou e que eu posso assistir e viver esta mudança”, acrescentou Montiel.





Nas primeiras declarações que fez, após a adversária reconhecer a derrota, Claudia Sheinbaum escreveu no perfil de Instagram que esta vitóriae tambémo trabalho que tem sido feito. Palavras que apontam para o presidente cessante López Obrador, o mentor.





Quase 99 milhões de mexicanos foram chamados a votar e a escolha de uma mulher é vista como um passo importante para o México, conhecido pela cultura machista e por ter a segunda maior percentagem de católicos no mundo, o que fortaleceu, durante décadas, valores e os papéis mais tradicionais para as mulheres.





A vencedora das presidenciais, apoiada pelo atual presidente,, cuja popularidade entre os mais desfavorecidos ajudou a impulsionar a vitória de Sheinbaum.

“Comprometo-me a dar a minha alma, a minha vida e o melhor de mim para o bem-estar do povo mexicano. Este é o momento das mulheres transformadoras. Garanto a todas as mulheres, companheiras, amigas, irmãs, filhas e mães: Não estão sós”.

Claudia Sheinbaum tem um caminho complicado pela frente porque, mas herda ume um baixo crescimento económico. Após a divulgação dos primeiros resultados, a presidente eleitae respeitar a autonomia do banco central do México.





Quanto àpouco revelou sobre a estratégia que vai seguir para combater a criminalidade. Sendo exemplo dessa insegurança o facto de. Muitos analistas dizem que oe conquistou mais influência durante o mandato do presidente cessante.

Quem é Claudia?

Cientista, investigadora nas áreas da, Sheinbaum fez parte do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática da ONU (IPCC) queEla esteve à frente da câmara da Cidade do México, tendo sido também secretária para o Clima durante o Governo de López Obrador, na autarquia da capital do país.





Durante a campanha eleitoral, a adversária Xochitl Galvez, de centro-direita, apelidou-a de “dama de gelo”, uma vez que durante os três debates entre ambas, Claudia Sheinbaum nunca chamou a principal adversária pelo nome. “Você não tem o carisma de López Obrador, é fria, sem coração, é uma dama de gelo”, disse Gálvez.





Numa breve pesquisa ao passado da nova presidente, descobrimos que os avós chegaram ao México vindos da Bulgária e Lituânia, em fuga da II Guerra Mundial. Com convicções de esquerda, a jovem de ascendência judia integrou o Conselho Estudantil Universitário que travou a tentativa de privatização da universidade pública.





Quem conhece Claudia Sheinbaum diz que ela é discreta e que herdou da mãe as convicções políticas. A mãe, Annie Pardo, bióloga, foi expulsa como professora universitária por denunciar o massacre de estudantes de 1968 na praça Tlatelolco.





Como autarca da Cidade do México, passou por vários desafios, um deles o colapso de uma linha de metro, em 2021, que provocou 27 mortos e 80 feridos. Na altura, no meio de muita polémica sobre a responsabilidade da queda, ela defendeu a equipa e optou por negociar com a construtora da obra o valor das indemnizações e assim evitar julgamentos em tribunal.