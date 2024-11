Recuperação do consumo ajuda PIB do Japão a crescer

Em comparação com mesmo período do ano anterior, o produto interno bruto (PIB) registou uma subida de 0,3% entre julho e setembro, referiram dados divulgados pelas autoridades japonesas.

Na primeira metade do ano, a terceira maior economia do mundo tinha registado uma contração de 0,6% em termos trimestrais e de 0,5% em termos anuais, de acordo com dados governamentais revistos.

O consumo, que representa praticamente 60% da economia, foi o principal motor do crescimento do PIB japonês neste trimestre, ao subir 0,9%.

Isto após anos de estagnação devido às restrições impostas durante a pandemia da covid-19, além da relutância dos japoneses em gastar no atual contexto de inflação persistente, que se mantém em torno de 2%, e do menor crescimento dos salários.

Subidas e descidas

O investimento imobiliário caiu 0,1% no terceiro trimestre, em contraste com o aumento de 1,4% no período anterior.

O investimento empresarial também contraiu 0,2%, enquanto o investimento público teve uma redução de 0,9% entre julho e setembro.

As exportações, no entanto, aumentaram 0,4% no terceiro trimestre, uma das componentes mais importantes do PIB japonês, ainda assim uma desaceleração face ao aumento de 2,6% no período anterior.

As importações aumentaram a um ritmo mais elevado, 2,1% em termos trimestrais, em comparação com o aumento de 2,6% entre abril e julho, pressionando as finanças japonesas, uma vez que a desvalorização do iene torna mais caras as compras do exterior, das quais o país é altamente dependente.