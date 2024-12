Regresso de Trump acelera movimentos migratórios no México

Reuters

Perante o anúncio de deportações em massa, milhares de imigrantes têm atravessado o território mexicano, à pressa, para tentar atravessar a fronteira para os Estados Unidos antes do regresso de Trump à Casa Branca. É o que explica à Antena 1 um enfermeiro brasileiro, coordenador de uma equipa dos Médicos Sem Fronteiras, a trabalhar no sul do México.



Ele descreve à jornalista Marta Pacheco que devido à pressa a viagem é agora mais arriscada. Isto porque os migrantes querem chegar à América antes de 20 de janeiro, dia da tomada de posse do novo presidente dos Estados Unidos.



Esta equipa dos Médicos Sem Fronteiras tem no sul do México 47 elementos. Junta médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e tenta prestar apoio a estas pessoas que pretendem atravessar o país até à fronteira com os Estados Unidos.