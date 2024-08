Rússia. Abatidos reclusos que fizeram reféns em colónia penal e mataram quatro funcionários

“Com quatro tiros precisos,. Os reféns foram libertados”, declarou a agência noticiosa estatal RIA, citando as autoridades.O serviço federal de prisões disse, por sua vez, que os quatro atacantes foram “liquidados” e quatro funcionários do estabelecimento morreram com ferimentos de faca, enquanto outros foram tratados no hospital.

No total, oito funcionários da prisão e quatro reclusos foram mantidos como reféns.

Num dos vídeos publicados pelos atacantes, as vítimas são vistas deitadas numa poça de sangue, uma delas com a garganta cortada, enquantoNas imagens, um dos homens aparentava ter um colete explosivo improvisado e os outros transportavam facas e martelos. Os reclusos foram ainda gravados a dizer quee que tinha agido “sem misericórdia” em resposta a alegados maus tratos infligidos a prisioneiros muçulmanos.Segundo a imprensa russa, os quatro homens eram cidadãos do Tajiquistão e do Uzbequistão e três deles estavam presos por crimes relacionados com drogas, enquanto o outro estava detido por ter assassinado uma pessoa.O governador da região de Volgogrado, Andrei Botcharov, reagiu no Telegram, afirmando que “todos os que se encontram no território russo são obrigados a respeitar e a observar as leis da Rússia”., acrescentou.A prisão palco do incidente é um estabelecimento de “regime estrito”, com condições de detenção rigorosas. Situa-se na cidade de Sourovikino, a cerca de 120 quilómetros a oeste de Volgogrado, a capital regional, e possui cerca de 1.200 reclusos.

Ataques multiplicam-se

A operação para libertar os reféns aconteceu depois de o presidente Vladimir Putin ter dito, durante a reunião semanal do seu Conselho de Segurança, que queria ouvir o ministro do Interior, o chefe do Serviço Federal de Segurança e o chefe da Guarda Nacional sobre o incidente., cujas agências de defesa e segurança estão fortemente concentradas na guerra na Ucrânia,Em junho, vários homens foram mortos depois de terem feito reféns dois guardas prisionais num estabelecimento prisional da região de Rostov, próxima de Volgogrado.Também nesse mês, pelo menos 20 pessoas foram mortas em ataques a tiro numa igreja, uma sinagoga e um posto de controlo da polícia no Daguestão, uma região maioritariamente muçulmana do sul da Rússia.Em março, o autoproclamado Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por um ataque no qual homens armados invadiram

c/ agências