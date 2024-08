Salvador Illa toma posse como presidente do governo da Catalunha

O antigo presidente do governo regional Carles Puigdemont, que protagonizou a declaração unilateral de independência da Catalunha de 2017 e foi eleito deputado nas eleições autonómicas de 12 de maio, garantiu que regressará hoje a Espanha, após mais de seis anos a viver no estrangeiro para fugir à justiça do país.Puigdemont admitiu que arrisca ser detido, uma vez que continua a ser alvo de um mandado de detenção em território espanhol e lhe ter sido recusada, para já, a amnistia para independentistas da Catalunha aprovada pelo parlamento de Espanha.As eleições catalãs terão de ser repetidas até 26 de agosto se não for investido um novo presidente do governo regional pelo parlamento.O Partido Socialista da Catalunha (PSC, estrutura regional do Partido Operário Espanhol, PSOE) foi o mais votado nas últimas eleições catalãs, em que as forças independentistas perderam a maioria absoluta que nos últimos 14 anos garantiu sempre executivos separatistas na região.