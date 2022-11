Seleção portuguesa já prepara o próximo jogo do Mundial de Futebol

Com o apuramento para os oitavos de final no bolso, a selecção portuguesa já prepara o próximo jogo do Mundial de Futebol.



O adversário que se segue é a Coreia do Sul, um jogo marcado para sexta-feira, no qual Portugal pode garantir o primeiro lugar do grupo.



O enviado especial da Antena 1 ao Catar, Nuno Matos, acompanhou o arranque do treino, em que participam os jogadores portugueses que não defrontaram ontem o Uruguai.





Para hoje, estão marcados quatro jogos com relato para acompanhar, em direto, na rádio digital Antena 1 Mundial, através do RTP Play, na internet.