Sente-se insegurança entre as minorias étnicas no Reino Unido, diz autarca lusodescendente

Três dos homens que foram a tribunal em Liverpool na sequência dos distúrbios do fim-de-semana vão ter de cumprir uma pena de prisão por ataques à polícia.



Liverpool, Sunderland, Hull, Londres e Belfast foram algumas das cidades onde houve confrontos com a polícia, no sábado.



Os tumultos, que envolvem centenas de manifestantes anti-imigração, são promovidos por movimentos de extrema-direita e começaram depois do esfaqueamento numa escola de dança, em Southport, que provocou a morte de três crianças.



A autoria do ataque foi apontada a um jovem estrangeiro, mas a informação era falsa e acabou por se confirmar que o homicida de 17 anos, que sofre de perturbações neurológicas, nasceu em Inglaterra e é filho de pais ruandeses há muito radicados no país.



Em Sutton, a cerca de vinte quilómetros de Londres, a segurança foi reforçada tendo em conta os protestos anunciados para esta noite.



A Antena1 registou o testemunho de uma lusodescendente, vereadora em Sutton, que refere o sentimento de preocupação que se tem vivido nos últimos dias.