"Serei o presidente de todos". Presidente eleito de Moçambique apela à "não-violência" e lamenta "declínio do país"

A Frelimo está no poder há meio século em Moçambique e a vitória nas eleições presidenciais de 9 de outubro, confirmada esta segunda-feira pela mais alta instância judicial do país, confirma que o partido irá continuar a governar o país africano por mais cinco anos. O Conselho Constitucional de Moçambique confirmou esta segunda-feira que Daniel Chapo tinha vencido as eleições presidenciais com 65,17% dos votos, contra os quase 71% anunciados em outubro







Face aos apelos da oposição, liderada por Venâncio Mondlane, que denuncia fraudes e uma eleição "roubada", o país tem assistido a uma escalada da violência nos últimos dois meses, marcados por manifestações, greves e bloqueios que já causaram a morte a pelo menos 261 pessoas, dos quais 134 desde o início da semana, de acordo com um relatório da ONG Plataforma Decide.



Violência conduz a declínio do país



o presidente eleito de Moçambique, Daniel Chapo, comentou esta sexta-feira os desenvolvimentos dos últimos dias, lamentando a "violência, a destruição de bens públicos e privados, a morte de coincidadãos", assim como "a obstrução de estradas, as pilhagens, os saques os roubos" que aconteceram na última semana em várias cidades moçambicanas.

Num comunicado de imprensa,, assim como "a obstrução de estradas, as pilhagens, os saques os roubos" que aconteceram na última semana em várias cidades moçambicanas.Entre as zonas mais afetadas incluem-se a capital, Maputo, bem como as regiões de Matola e Beira, no centro, e Nampula, no norte do país.





Daniel Chapo lamentou também o impacto da violência na economia e nas empresas do país: "Estes atos só contribuem para o declínio do país e para o aumento do número de moçambicanos a caminho do desemprego e da miséria", afirmou o governante moçambicano, acrescentando que "em breve estaremos a trabalhar em conjunto para encontrar soluções para os problemas gerados por esta triste situação”.



Homenagem às forças de defesa e segurança



O candidato da Frelimo manifestou a sua "gratidão" para com os cidadãos que estão a tentar ajudar as autoridades para possibilitar um regresso à normalidade e prestou uma homenagem "às forças de defesa e segurança" que se distinguiram ao "atenuar os efeitos nefastos desta polarização política”, recordando os profissionais que perderam a vida nos últimos dias.







O presidente eleito prometeu ainda a todos os concidadãos, independentemente das suas "preferências políticas" que será "o presidente de todos (os moçambicanos)" e que fará "tudo para renovar Moçambique em conjunto".



c/agências