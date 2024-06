Stoltenberg em Budapeste na quarta-feira para discutir oposição de Orbán à sucessão na NATO

Fontes diplomáticas revelaram à Lusa que o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), que vai cessar funções este ano, vai encontrar-se com Viktor Orbán.

A deslocação de Jens Stoltenberg a Budapeste não faz parte das reuniões que habitualmente tem em todos os países da Aliança Atlântica para preparar a cimeira de julho, em Washington, nos Estados Unidos.

O único tópico da discussão vai ser a nomeação do primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, para secretário-geral da NATO. As mesmas fontes não indicaram uma hora para o início do encontro.

A Hungria é um dos únicos países entre os 32 que compõem a NATO que está contra a escolha de Mark Rutte.

Viktor Orbán apoia o outro candidato, o Presidente da Roménia, Klaus Iohannis.

Há menos de uma semana, o primeiro-ministro húngaro disse que tinha duas condições para apoiar Rutte.

A primeira, é a exclusão da Hungria de eventuais operações da NATO contra a Rússia. A segunda é a retificação do que classificou como "ataques contra a honra" da Hungria perpetrados por Mark Rutte.