Supremo Tribunal dos EUA rejeita recurso de clínica de fertilização in vitro acusada de homicídio

Um paciente do hospital terá obtido acesso não autorizado à área de armazenamento de embriões e removeu vários embriões, deixando-os cair no chão, incluindo o único embrião restante do casal em causa.Esta segunda-feira, o Supremo Tribunal dos EUA rejeitou ouvir o recurso da clínica, permitindo que o processo apresentado por Felicia Burdick-Aysenne e Scott Aysenne prossiga.No recurso, a clínica apelidou a decisão do Supremo Tribunal de violação do direito da clínica ao devido processo legal sob a 4ª Emenda da Constituição dos EUA. A clínica acrescentou ainda que a decisão do tribunal estadual está "a sujeitar provedores de serviços reprodutivos à possibilidade de punições sem precedentes pela perda inevitável de alguns óvulos fertilizados ou eventual destruição de embriões não utilizados".

Como se desenrolou o processo?

Na altura, os casais tentaram processar o Centro de Medicina Reprodutiva sob uma lei do Alabama apelidada “lei da morte injusta de menores”. A lei cobre fetos e não especificamente embriões gerados em clínicas de fertilização, o que impediu o avanço da queixa num tribunal inferior.

No entanto, o Supremo Tribunal do Alabama ficou do lado dos casais e determinou que embriões congelados são considerados crianças. Desta forma, o tribunal decretou que a lei de homicídio culposo aplica-se “a todas as crianças por nascer”, dentro ou fora do útero.





A lei é ambígua e está a gerar várias dúvidas relativamente à legalidade da fertilização in vitro sob a lei do Alabama. Vários pacientes deste Estado cancelaram os tratamentos por terem dúvidas sobre se o procedimento continua disponível ou legal.

A decisão foi tomada depois de o Supremo Tribunal dos EUA ter revogado o direito nacional ao aborto em 2022, abrindo porta para que os Estados norte-americanos criem as suas próprias leis relativas ao assunto.A Casa Branca considerou que a decisão do Tribunal do Alabama é "exatamente o tipo de caos que se esperava quando o Supremo Tribunal anulou Roe v .Wade e abriu caminho para que os políticos ditassem algumas das decisões mais pessoais que as famílias têm de tomar".A decisão levou vários prestadores de serviços de fertilização in vitro no Alabama a suspender os tratamentos, enquanto muitos advogados da saúde e autoridades democratas consideraram que é mais uma prova de que os direitos reprodutivos estão sob ataque após a revogação do direito ao aborto.Em resposta, a Câmara dos Representantes do Alabama, liderada pelos republicanos, aprovou uma lei em março que protege os prestadores de serviços de fertilização in vitro de ações judiciais e processos criminais por "dano ou morte de um embrião".No entanto, a clínica em causa disse ao Supremo Tribunal dos EUA que esta lei, embora se aplique retroativamente, não a protege do processo de homicídio culposo.

c/agências