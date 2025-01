Tensão na Venezuela. Embaixada de Portugal em Caracas divulgou contactos de emergência

Foto: Leonardo Fernandez Viloria - Reuters

A tomada de posse de Nicolás Maduro está marcada para sexta-feira, mas o candidato da oposição também diz que vai tomar posse, agravando os receios de que a situação possa complicar-se ainda mais.



Há várias manifestações anunciadas e milhares de militares mobilizados para as ruas.



Também para Portugal estão anunciadas várias manifestações para sexta-feira em Braga, Aveiro, Lisboa e Funchal.



O candidato da oposição Edmundo Gonzalez recebeu ontem o apoio de Joe Biden na Casa Branca. As eleições foram no final de julho e a vitória foi atribuída a Maduro, mas a oposição reclama a vitória. Parte da comunidade internacional não reconheceu os resultados, Portugal incluído.



Na segunda-feira ao final da tarde, o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, insistiu no diálogo para uma transição democrática na Venezuela.