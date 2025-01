Trump associa imigração ilegal a ataque em Nova Orleães

“Quando digo que os criminosos que estão a chegar são muito piores do que os criminosos que temos no nosso país, essa afirmação é repetidamente refutada pelos democratas e pelos meios de comunicação falsos, mas provou ser verdade”, reagiu o Donald Trump na rede social Truth Social.







"A taxa de criminalidade no nosso país está a um nível que ninguém nunca viu antes", acrescentou.



De acordo com dados trimestrais do FBI divulgados em 2024, Nova Orleães viu um declínio nos crimes violentos.







A dias de tomar posse e assumir de novo a Administração dos Estados Unidos, Trump garantiu que a sua Administração "apoiará totalmente a Cidade de Nova orleães enquanto as autoridades investigam e a populaçõa se recupera desse ato de pura maldade”.