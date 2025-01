"Uma saudação nazi é uma saudação nazi". Alemães respondem sem hesitações a gesto de Musk

"Temos liberdade de expressão na Europa e toda a gente pode dizer o que quer, mesmo que seja um bilionário.", declarou o chanceler da Alemanha na terça-feira, durante o Fórum de Davos.Olaf Scholz aproveitou para apelar que o mundo mantenha "cabeça fria" em resposta às atuais e futuras ações da Administração de Donald Trump.Elon Musk apressou-se a responder na rede social X, da qual é dono, considerando as declarações de Scholz uma “vergonha”.Em causa está o polémico gesto do multimilionário num palco na arena Capital One, em Washington, na segunda-feira, antes da chegada do recém-empossado presidente Donald Trump ao local.Depois de agradecer aos apoiantes do republicano,. Depois, virou-se e repetiu o gesto na direção oposta, exclamando: "O meu coração está convosco".Após críticas generalizadas, Musk negou no X ter feito a saudação nazi. “Francamente, eles precisam de melhores truques sujos. O ataque de ‘toda a gente é Hitler’ já está muito gasto”, considerou.

“O gesto fala por si”

“Uma saudação nazi é uma saudação nazi é uma saudação nazi” foi o título de um artigo do jornalista Lenz Jacobsen no diário alemão, no qual defende que o gesto de Elon Musk fala por si.Não há nada de ‘provavelmente’ ou ‘semelhante a’ ou ‘controverso’ nisso. O gesto fala por si”, lê-se no artigo.O juiz alemão Kai-Uwe Herbst é da mesma opinião. Ao jornal, declarou que,. Seria, porém, necessário provar que existiu intenção maliciosa.Este juiz, que já lidou com vários casos de pessoas acusadas por fazerem a saudação nazi, referiu que “por vezes são adeptos de futebol alcoolizados, outras vezes são ativistas pró-Palestina que querem fazer uma provocação”.

“Quebra de tabus está a chegar a um ponto perigoso”

Michel Friedman, antigo vice-presidente do Conselho Central dos Judeus na Alemanha, descreveu o gesto de Musk como uma vergonha e considerou que o multimilionário mostrou queEm declarações ao jornal alemão, Friedman – que perdeu quase toda a sua família de judeus polacos no Holocausto – disse ter ficado chocado ao assistir ao comício de inauguração da tomada de posse de Donald Trump.Para Friedman, não há dúvidas de que Elon Musk efetuou a saudação nazi, apesar de o ter negado. “A quebra de tabus está a chegar a um ponto perigoso para todo o mundo livre”, alertou.“A brutalização, a desumanização, Auschwitz, tudo isso é Hitler. Um assassino em massa, um belicista, uma pessoa para quem as pessoas não eram mais do que números”, acrescentou, pedindo a Musk que tenha responsabilidade política., questionou.

c/ agências